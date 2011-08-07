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GÖZALTINA ALMAK İSTERKEN SALDIRIYA UĞRADILAR ADANA (A.A)

07 Ağustos 2011 15:17

-GÖZALTINA ALMAK İSTERKEN SALDIRIYA UĞRADILAR ADANA (A.A) - 07.08.2011 - Adana'da, hakkında yakalama kararı bulunan zanlıyı gözaltına almaya giden polis ekipleri, taşlı ve sopalı saldırıya uğradı.  Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Kerem Y'nin merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1925. Sokak'ta saklandığını belirledi. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldıkları sırada, zanlının yakınları olduğu iddia edilen grubun taşlı ve sopalı saldırısına uğradı. Polislerin telsizden yardım istemesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi. Yaralanan komiser Zeki Miraç Fındıklı, polis memurları Yılmaz Kürkçü, Fevzi Pınarbaşı, Nevzat Arslan, Fatih Köksoy, Murat Altınköklü ve Mahmut Yılmaz, Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilen Aranan Şahıslar Büro Amiri Komiser Zeki Miraç Fındıklı'nın başından ağır darbe aldığı, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.  Komiser Fındıklı'ya saldırdığı belirtilen zanlının ağabeyi Abdulkadir Y'nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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