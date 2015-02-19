Gözaltına alınmak istenince altını ıslatan çocuk için beraat kararı

İzmir'de Mayıs 2014’te, Soma'daki maden faciasını protesto gösterileri sırasında gözaltına alınmak istenince, korkup altını ıslattığı basına yansıyan 14 yaşındaki A.K., Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.

DHA’da yer alan habere göre, Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 kişinin yaşamını yitirdiği kömür madeni faciasını protesto için geçen yıl 24 Mayıs'ta, İzmir'in Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde düzenlenen protesto gösterileri sırasında, çevik kuvvet polisinin küçük bir çocuğu yakasından tutup çekerek gözaltına almak istemesi, diğer polislerin buna engel olması basına yansıdı.

A.K.'nın korkudan altını ıslattığı da haberlerde yer aldı. O dönemde konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Valiliği, çocuğun 13 yaşında olduğunu belirterek, "Eylemlerde aktif rol aldığı gözlenen çocuğun zarar görmemesi için grubun içerisinden uzaklaştırıldığı ve gözaltı işlemi uygulanmadığı" bildirildi. Ayrıca A.K.'nin, iki gün boyunca gruplar arasında yer aldığını gösteren fotoğraf ve görüntüleri de basına dağıtıldı.

A.K.'nin ve diğer küçük çocukların, suça sürüklenen çocuklardan olup olmadığının tespiti amacıyla, eylem sonrası ÇocukŞube Müdürlüğü ekiplerince takiple, gece sokakta yalnız dolaşırken, kimliğinin tespiti amacıyla muhafaza altına alındığı belirtildi. A.K.'nin, emniyet kayıtlarında bir kez yağma suçundan mağdur, bir kez de kayıp çocuk olarak işlem gördüğünün anlaşıldığı dile getirildi. Konuyla ilgilenen nöbetçi çocuk savcısı, A.K.'nin, 6 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası gerektiren, 2911 Sayılı Kanun'a muhalefetten, suça sürüklenen çocuk sıfatı ile hakkında işlem yapılmak üzere, olaya ilişkin video ve fotoğraf kayıtları ile birlikte mesai saatleri içerisinde adliyeye mevcutlu getirilmek üzere ailesine teslim edilmesine karar verdi.



Serbest bırakılmıştı

Bu gelişmelerin ardından A.K., Konak Çocuk Bürosu ekipleri tarafından, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten ifadesi alınması için İzmir Adliyesi'ne getirildi. A.K., savcının serbest bırakmasının ardından, adliyede bir süre psikolog ile görüştürüldü. A.K.'nin, eylemlerin yapıldığı bölgede bulunduğunu, kalabalığı görüp oraya gittiğini, ancak taş atmadığını, bir suça karışmadığını söylediği öğrenildi.

3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sedat Erbaş, A.K. hakkında '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçundan 6 ay ile 3 yıl hapis cezası istemiyle İzmir 3'üncü Çocuk Mahkemesi'nde dava açtı. 3'üncü Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün yapılan karar duruşmasında, suça sürüklenen çocuk A.K'nin avukatı Gurbet Uçar hazır bulundu. Uçar, müvekkilinin suç işlemediğini belirtip, beraatine karar verilmesini talep etti. Hakim Süleyman Mutlu, sanık A.K.'nin beraatine karar verip, davayı bitirdi.