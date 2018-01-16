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Gözaltına alınma fotoğrafıyla dünyanın konuştuğu Filistinli genç Türkiye'de

    Murat ÇAKIR/ İSTANBUL, (DHA) İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alındığı fotoğrafla büyük yankı uyandıran Filistinli Fevzi el-Cuneydi  Türkiye'ye geldi

16 Ocak 2018 12:29

 

 

Murat ÇAKIR/ İSTANBUL, (DHA) İşgal altındaki Batı Şeria\'da yer alan El Halil şehrinde \"gözleri bağlanarak\" çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alındığı fotoğrafla büyük yankı uyandıran Filistinli Fevzi el-Cuneydi  Türkiye\'ye geldi.  

THY uçağıyla sabah erken saatlerde  Amman\'dan babası Muhammed el-Cuneydi ile gelen Fevzi el-Cuneydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Filistinli 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, 7 Aralık 2017\'de işgal altındaki Batı Şeria\'da yer alan El Halil şehrinde \"gözleri bağlanarak\" çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. 21 gün tutuklu kaldıktan sonra 28 Aralık 2017\'de kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi\'nin İsrail askerleri tarafından dövülmesi sonucunda sağ omzu kırılmıştı.

(FOTOĞRAF)

 

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