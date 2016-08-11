Gözaltına alınırken intihar eden emniyet amirinin eşi: Eşim FETÖ ile anılmasın; bayrağı için canını verdi!

Hatay’ın Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde “FETÖ” soruşturması kapsamında gözaltına alındığı sırada beylik tabancasıyla intihar ettiği açıklanan 45 yaşındaki Emniyet Amiri Ahmet Beşli, memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi. Beşli’nin eşi Aynzeliha Beşli, “Benim eşim yıllarca devletine emek verdi. Eşimde en ufak bir leke yoktur. Eşimin adı FETÖ ile birlikte anılmasın, eşim vatan hain değildir. Benim eşim vatanı ve bayrağı için canını verdi” dedi.

Babasının ‘FETÖ’ ile bir ilişkisi olmadığını gözyaşları içerisinde anlatan 23 yaşındaki Pelin Beşli de, “Benim babam vatan haini değil, şehittir” dedi.

Toprağa verilen emniyet amirinin eşi Aynzeliha Beşli, kocasının olaydan bir gün önce el yazısıyla kaleme aldığı bir mektup bıraktığını söyledi. Mektubu savcılığa teslim ettiğini anlatan acılı Aynzeliha Beşli, eşinin intihar etmediğini, sorgulama sırasında öldürüldüğünü iddia etti.