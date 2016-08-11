T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gözaltına alınırken intihar eden emniyet amirinin eşi: Eşim FETÖ ile anılmasın; bayrağı için canını verdi!

Aynzeliha Beşli, eşinin intihar etmediğini, sorgulama sırasında öldürüldüğünü iddia etti

11 Ağustos 2016 21:16

Hatay’ın Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde “FETÖ” soruşturması kapsamında gözaltına alındığı sırada beylik tabancasıyla intihar ettiği açıklanan 45 yaşındaki Emniyet Amiri Ahmet Beşli, memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi. Beşli’nin eşi Aynzeliha Beşli, “Benim eşim yıllarca devletine emek verdi. Eşimde en ufak bir leke yoktur. Eşimin adı FETÖ ile birlikte anılmasın, eşim vatan hain değildir. Benim eşim vatanı ve bayrağı için canını verdi” dedi.

Babasının ‘FETÖ’ ile bir ilişkisi olmadığını gözyaşları içerisinde anlatan 23 yaşındaki Pelin Beşli de, “Benim babam vatan haini değil, şehittir” dedi.

Toprağa verilen emniyet amirinin eşi Aynzeliha Beşli, kocasının olaydan bir gün önce el yazısıyla kaleme aldığı bir mektup bıraktığını söyledi. Mektubu savcılığa teslim ettiğini anlatan acılı Aynzeliha Beşli, eşinin intihar etmediğini, sorgulama sırasında öldürüldüğünü iddia etti.

ETİKETLER

emniyet amiriintihar fetögözaltıiddia

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24