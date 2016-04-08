Gözaltına alınan vicdani retçi Ercan Aktaş serbest

Vicdani retçi Ercan Aktaş sosyal medya hesaplarında yayınladığı yazı, haber ve paylaşımlar nedeniyle ‘Halkı Askerlikten Soğutma ve Örgüt Propagandası’ suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklamaya sevk edilmişti. Aktaş, Sulh Ceza Hakimliği’ne verdiği ifadenin ardından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vicdani retçi Ercan Aktaş bugün öğlen saatlerinde Kınalı Ada’da GBT sorgulaması sonucunda gözaltına alınmış; hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle ifadesi alınmak üzere Bakırköy Adliyesi’ne çıkarılmıştı.

Soruşturmanın, Aktaş’ın sosyal medya hesaplarında yayınladığı yazı, haber ve paylaşımlara dayandırıldığı ve bu kapsamda Halkı Askerlikten Soğutma, Örgüt Propagandası suçlamasının yapıldığı öğrenilmişti.

Vicdani Ret Derneği’nin yönetim kurulu üyesi olan Aktaş, Bakırköy Adliyesi’nde savcılık tarafından sorgulandıktan sonra saat 17:00 civarında tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Burada yeniden ifadesi alınan Aktaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vicdani ret nedir?

Bir bireyin politik görüşleri, ahlaki değerleri veya dinsel inançları doğrultusunda zorunlu askerliği reddetmesidir. Vicdani retçiler kendilerini antimilitarist ya da pasifist olarak tanımlayabilmektedirler.