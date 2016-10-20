Gözaltına alınan üniversite öğrencisi: İşkenceci diye teşhir ettiğim polis tarafından darp edildim!

Ankara Gar Katliamında hayatını kaybedenler için 10 Ekim’de İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleşen anmada gözaltına alınan Üniversite Öğrencisi Merve Nur Avşar daha önce işkenceci diye teşhir ettiği sivil polis tarafından darp edildiğini iddia etti. Avşar, Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde bekletildiği araca binen sivil polisin, ellerini kelepçeleyerek, “Hadi şimdi işkenceci diye bağır da görelim” diye tehdit edip darp ettiğini ileri sürdü.

Zeynep Kuray'ın Birgün gazetesinde yer alan haberine göre, Anma için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bahçesinde toplandıklarını belirten Avşar, yaşananları şöyle anlattı:

“70 kadar öğrenciydik. Katliamda hayatını kaybedenlerin isimleri teker teker sayarken, üzerimize önce özel güvenlik sonra polisler saldırdı. Çevik kuvvet ekipleri bizi çevreleyip, kalkanlarla bahçenin bir köşesine sıkıştırdı. O sırada, özel güvenlikçilerin yardımıyla sivil polisler bizi yerlerde sürükleyip gözaltına aldı. Emniyete Müdürlüğü önünde araç içinde bekletilirken, beni daha önce gözaltına alıp darp ettiği için Kadıköy’de işkenceci olarak teşhir ettiğim sivil polis geldi. Beni gördüğünde, “Saklan sen, seninle biraz sonra görüşeceğiz” diye tehdit etti. Bir süre sonra araçtaki çevik kuvvet polislerini araçtan indiren söz konusu sivil polis, 7 polisle birlikte araca binip önce beni kelepçeledi sonra darp etti. Yüzüme peş peşe tokat atıp, saçımı çekti. “Hadi şimdi de işkenceci diye bağırsana bir görüm“ diye tehditler savurdu. Buna karşı çıkan araçtaki arkadaşlarım da darp edildi. Sesler duyulmaması için aracın kapılarını kapattılar.”

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’ndan darp raporu alan Avşar, sivil polis hakkında suç duyurusunda bulundu.