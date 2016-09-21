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Gözaltına alınan 'Türkiye Gerçekleri' isimli Twitter kullanıcısı serbest bırakıldı

"Gözaltında geçirdigim 27 gün boyunca, TEM şube de tek bir kötü muameleye tabi tutulan şüpheliye rastlamadım, tam aksi insani tutum vardı"

21 Eylül 2016 02:56

Darbe girişimi sonrası Twitter'da '@mustafaselanik3' hesabından 'Türkiye Gerçekleri' ismiyle paylaşımlarda bulunduğu ileri sürülen ve 31 Ağustos'ta gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Faruk Söker tarafından yürütülen ‘FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, ''Türkiye Gerçekleri'' adlı Twitter hesabını kullandığı belirlenen M.A hakkında 31 Ağustos'ta gözaltı kararı çıkarılmış, kullanıcı gözaltına alınmıştı.

Hesaptan gözaltı sürecine ilişkin paylaşılan mesajlar şöyle:

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