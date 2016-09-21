Gözaltına alınan 'Türkiye Gerçekleri' isimli Twitter kullanıcısı serbest bırakıldı

Darbe girişimi sonrası Twitter'da '@mustafaselanik3' hesabından 'Türkiye Gerçekleri' ismiyle paylaşımlarda bulunduğu ileri sürülen ve 31 Ağustos'ta gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Faruk Söker tarafından yürütülen ‘FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, ''Türkiye Gerçekleri'' adlı Twitter hesabını kullandığı belirlenen M.A hakkında 31 Ağustos'ta gözaltı kararı çıkarılmış, kullanıcı gözaltına alınmıştı.
Hesaptan gözaltı sürecine ilişkin paylaşılan mesajlar şöyle: