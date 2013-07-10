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Gözaltına alınan Taksim Dayanışması üyeleri açlık grevine başladı!

Mimar Mücella Yapıcı'nın kalp hastası olmasına rağmen serbest bırakılmamasını protesto eden gözaltındaki Taksim Dayanışması üyelerinin açlık grevine başladığı bildirildi

10 Temmuz 2013 17:59

Avukat Efkan Bolaç’ın verdiği bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nin Vatan Caddesi’ndeki biriminde tutulan, Taksim Dayanışması’ndan  Mücella Yapıcı, TKP MK Üyesi Erkan Baş, TKP İstanbul İl Sekreteri Kamil Tekerek, FKF Sözcüsü Erçin Fırat, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, HDK MYK Üyesi Erdal İmrek, TMMOB İKK Sekreteri Süleyman Solmaz, EMO İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin ve Şehir Planlamacıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar'ın aralarında bulunduğu 50 kişi, 'Mücella Yapıcı’nın kalp hastası olmasına rağmen serbest bırakılmaması, nezarethane koşulları ve hukuka aykırı işlemleri' gerekçesi göstererek, bugün açlık grevine başladı.

Açlık grevinin başlamasının ardından Mücella Yapıcı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye gönderildi.

Ayrıca parmak izi vermeyen 10 kişinin parmak izlerinin zorla alınması için nezarethanenin olduğu bölüme çevik kuvvet takviyesi yapıldı.


(Radikal/Sol)

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