Gözaltına alınan Rektör Yardımcısı Yıldırım'a Kürt sorunu konusundaki tavrının bedeli mi ödetiliyor?

21 Kasım 2014 12:32
Mardin Artuklu Üniversitesi'nde ihalelerle ilgili düzenlenen yolsuzluk iddialarına ilişkin operasyonda aralarında Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Kadri Yıldırım, Genel Sekreter Süleyman Bayburt, Genel Sekreter Yardımcısı Sedat Gül ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zekiye Sarıkartal'ın da bulunduğu 70 kişi gözaltına alındı. Gözaltılar üçüncü gününe girerken, Kürt meselesinde takındığı muhalif tutumla bilinen Kadri Yıldırım’ın avukatları, müvekkillerine yolsuzlukla ilgili hiçbir ithamda bulunulmadığını söyledi.
Prof. Dr. Kadri Yıldırım’ın gözaltında tutulmasını protesto eden, akademisyen, siyasetçi ve gazetecilerden oluşan 90 kişi, ortak bir bildiriye imza attı.
Bildiride şu ifadelere yer verildi:
Kamuoyuna
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Kadri Yıldırım üniversitede gerçekleştiği iddia edilen bir yolsuzlukla ilgili olarak üç gündür gözaltında tutulmaktadır. Avukatları, gözaltında olduğu bu üç gün boyunca söz konusu yolsuzluk iddiasıyla ilgili olarak Kadri Yıldırım’a herhangi bir ithamda bulunulmadığını belirtmektedir. Bu hal, Kadri Yıldırım’a Kürt meselesinde almış olduğu muhalif tutumun ve Kürdoloji alanına yaptığı eşsiz katkının bedelinin ödetilmek istendiği şeklinde bir izlenimin doğmasına yol açmaktadır.
Biz aşağıda imzası olanlar Prof. Kadri Yıldırım’a dönük bu haksız muameleyi protesto ediyor ve hocanın yanında olduğumuzu duyuruyoruz.
Prof. Dr. Abbas Vali Boğazici Üniversitesi
Dr. Abdurrahim Özmen Dicle Üniversitesi
Doç.Dr. Abdurrahman Adak Mardin Artuklu Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet İnsel Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Özer Toros Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Yıldırım Dicle Üniversitesi
Ayhan Işık Toplum ve Kuram Dergisi
Doç. Dr. Ayşen Uysal Dokuz Eylül Üniversitesi
Baderkhan Ali Suriyeli Kürt Yazar
Doc. Dr. Baki Tezcan Kaliforniya Universitesi
Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü AÜ SBF
Doc. Dr. Burcu Yakut-Çakar Kocaeli Universitesi
Doç. Dr. Bülent Bilmez İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Bülent Küçük Boğaziçi Universitesi
Cafer Sarıkaya Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Cem Terzi Dokuz Eylül Üniversitesi
Ceren Şengül University of Edinburgh
Prof. Christine Allison University of Exeter
Davut Özalp Kürt tarihi Dergisi
Deniz Cenk Demir Mc Gill University
Dr. Derya Bayir Queen Mary University
Doç. Dr. Erdem Yörük Koç Üniversitesi
Dr. Ergin Öpengin Universität Bamberg, Almanya
Yrd. Doc. Dr. Esmeray Yogun Toros Üniversitesi
Prof. Dr. Ferhat Kentel İstanbul Şehir Üniversitesi
Arş. Gör. Ferhat Yılmaz Mardin Artuklu Üniversitesi
Dr. Fırat Gündem DEÜ
Prof. Dr. Geoffrey Haig Otto-Friedrich Universität
Dr. Haidar Lashkry Koya University
Hanifi Baris University of Aberdeen
Doç. Dr. Hayriye Özen Atılım Üniversitesi
Hewa S. Khalid Koya University
Yard. Doç. Dr. Hişyar Özsoy Michigan Universitesi
Öğr.Gör. İbrahim Bingöl Mardin Artuklu Üniversitesi
Jan Bojer Vindheim Norveç Yeşiller Partisi
Dr. Janroj Yılmaz Keleş Middlesex Universitesi
Dr Joanna Bocheńska Jagiellonian University
Khawlah Khanekah Salahaddin University
Lynne Colley Soran ve Exeter Üniversiteleri
Prof. Dr. Mahmut Toğrul Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Martin van Bruinessen Utrecht University
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Uslu İstanbul Şehir Üniversitesi
Öğr.Gör. Mehmet Tayfun Mardin Artuklu Üniversitesi
Arş. Gör. Mehmet Yonat Mardin Artuklu Üniversitesi
Arş. Gör. Mesut Arslan Mardin Artuklu Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Mesut Keskin Mardin Artuklu Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut Yeğen İstanbul Şehir Üniversitesi
Mihemed Rêzan Zanîngeha Mêrdînê
Öğr.Gör. Mikail Bülbül Mardin Artuklu Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan Mimar Sinan GSÜ
Dr. Murat Issı Panteion Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Murat Koyuncu Bogazici Universitesi
Mustafa Akçınar Zurih Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan Mardin Artuklu Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun Ankara Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Naif Bezwan Mardin Artuklu Üniversitesi
Neslihan Sever Birkbeck University
Nurcan Kaya Uluslararası Azınlık Hakları Gr.
Onur Günay Princeton Üniversitesi
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Osman Aytar Malardalen University
Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli Barış Platformu sözcüsü Öğr.Gör. Ramazan Çeçen Mardin Artuklu Üniversitesi
Öğr.Gör. Ramazan Pertev Mardin Artuklu Üniversitesi
Remezan Alan Mardin Artuklu Üniversitesi
Dr. Recep Doğan
Ronayi Önen İstanbul Bilgi Üniversitesi
Dr. Ruken Alp Sabancı Üniversitesi
Dr. Sabri Ates Southern Methodist University
Said Shams Soran University
Prof. Dr. Salih Akın Rouen Universitesi
Dr. Sarphan Uzunoğlu Kadir Has Üniversitesi
Doç. Dr. Seçkin Aydın Batman Üniversitesi
Yard. Doc. Dr. Seda Altuğ Bogazici Universitesi
Prof. Dr. Sefa Feza Arslan Mimar Sinan GSÜ
Semra Somersan
Dr. Serap Ruken Sengül Michigan Universitesi
Serdar Öztürk Mardin Artuklu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Serdar Şengül Mardin Artuklu Üniversitesi
Serhat Bingöl Mimar Sinan GSÜ
Arş. Gör. Sevda Orak Reşitoğlu Mardin Artuklu Üniversitesi
Prof. Dr. Şemsa Özar, Boğaziçi Üniversitesi
M. Şerif Derince Koç Üniversitesi
Arş. Gör. M. Şirin Filiz Mardin Artuklu Üniversitesi
Doç. Dr. Umut Tümay Arslan Mimar Sinan GSÜ
Dr. Welat Zeydanlıoğlu Kürt çalışmaları Ağı
Dr. Wendy Hamelink Rotterdam
Yılmaz Bağlar Mimar Sinan GSÜ
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Özdil Mardin Artuklu Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Turgut Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Zeren Toros Üniversitesi
Doç. Dr. Yücel Demirer Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Zelal Ekinci Kocaeli Üniversitesi
Yard. Doc. Zeynep Uysal Boğaziçi Üniversitesi
Öğr.Gör. Zülküf Ergün Mardin Artuklu Üniversitesi
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