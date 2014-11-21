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Gözaltına alınan Rektör Yardımcısı Yıldırım'a Kürt sorunu konusundaki tavrının bedeli mi ödetiliyor?

Öğretim üyelerinden Prof. Kadri Yıldırım için ortak açıklama: Üç gündür gözaltında olan Kadri Yıldırım'a yolsuzluk iddiaları sorulmadı!

21 Kasım 2014 12:32

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde ihalelerle ilgili düzenlenen yolsuzluk iddialarına ilişkin operasyonda aralarında Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Kadri Yıldırım, Genel Sekreter Süleyman Bayburt, Genel Sekreter Yardımcısı Sedat Gül ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zekiye Sarıkartal'ın da bulunduğu 70 kişi gözaltına alındı. Gözaltılar üçüncü gününe girerken, Kürt meselesinde takındığı muhalif tutumla bilinen Kadri Yıldırım’ın avukatları, müvekkillerine yolsuzlukla ilgili hiçbir ithamda bulunulmadığını söyledi.

Prof. Dr. Kadri Yıldırım’ın gözaltında tutulmasını protesto eden, akademisyen, siyasetçi ve gazetecilerden oluşan 90 kişi, ortak bir bildiriye imza attı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyuna

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Kadri Yıldırım üniversitede gerçekleştiği iddia edilen bir yolsuzlukla ilgili olarak üç gündür gözaltında tutulmaktadır. Avukatları, gözaltında olduğu bu üç gün boyunca söz konusu yolsuzluk iddiasıyla ilgili olarak Kadri Yıldırım’a herhangi bir ithamda bulunulmadığını belirtmektedir. Bu hal, Kadri Yıldırım’a Kürt meselesinde almış olduğu muhalif tutumun ve Kürdoloji alanına yaptığı eşsiz katkının bedelinin ödetilmek istendiği şeklinde bir izlenimin doğmasına yol açmaktadır.

Biz aşağıda imzası olanlar Prof. Kadri Yıldırım’a dönük bu haksız muameleyi protesto ediyor ve hocanın yanında olduğumuzu duyuruyoruz.

Prof. Dr. Abbas Vali                                 Boğazici Üniversitesi

Dr. Abdurrahim Özmen                           Dicle Üniversitesi

Doç.Dr. Abdurrahman Adak        Mardin Artuklu Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet İnsel                               Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Özer                              Toros Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Yıldırım                          Dicle Üniversitesi

Ayhan Işık                                                 Toplum ve Kuram Dergisi 

Doç. Dr. Ayşen Uysal               Dokuz Eylül Üniversitesi

Baderkhan Ali                                          Suriyeli Kürt Yazar

Doc. Dr. Baki Tezcan                               Kaliforniya Universitesi

Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü                          AÜ SBF

Doc. Dr. Burcu Yakut-Çakar                      Kocaeli Universitesi

Doç. Dr. Bülent Bilmez                             İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Bülent Küçük                     Boğaziçi Universitesi

Cafer Sarıkaya                                          Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Terzi                                   Dokuz Eylül Üniversitesi

Ceren Şengül                                             University of Edinburgh

Prof. Christine Allison                              University of Exeter

Davut Özalp                                             Kürt tarihi Dergisi

Deniz Cenk Demir                                     Mc Gill University
Dr. Derya Bayir                                         Queen Mary University

Doç. Dr. Erdem Yörük                             Koç Üniversitesi

Dr. Ergin Öpengin                                    Universität Bamberg, Almanya

Yrd. Doc. Dr. Esmeray Yogun                Toros Üniversitesi

Prof. Dr. Ferhat Kentel                             İstanbul Şehir Üniversitesi

Arş. Gör. Ferhat Yılmaz                           Mardin Artuklu Üniversitesi

Dr. Fırat Gündem                                                 DEÜ

Prof. Dr. Geoffrey Haig                           Otto-Friedrich Universität

Dr. Haidar Lashkry                                  Koya University

Hanifi Baris                                                         University of Aberdeen

Doç. Dr. Hayriye Özen                            Atılım Üniversitesi

Hewa S. Khalid                                         Koya University

Yard. Doç. Dr. Hişyar Özsoy                    Michigan Universitesi

Öğr.Gör. İbrahim Bingöl                         Mardin Artuklu Üniversitesi

Jan Bojer Vindheim                                 Norveç Yeşiller Partisi

Dr. Janroj Yılmaz Keleş                            Middlesex Universitesi

Dr Joanna Bocheńska                              Jagiellonian University

Khawlah Khanekah                                  Salahaddin University 

Lynne Colley                                            Soran ve Exeter Üniversiteleri

Prof. Dr. Mahmut Toğrul             Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Martin van Bruinessen         Utrecht University

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Uslu         İstanbul Şehir Üniversitesi

Öğr.Gör. Mehmet Tayfun                       Mardin Artuklu Üniversitesi

Arş. Gör. Mehmet Yonat                         Mardin Artuklu Üniversitesi

Arş. Gör. Mesut Arslan                            Mardin Artuklu Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Mesut Keskin                     Mardin Artuklu Üniversitesi

Prof. Dr. Mesut Yeğen                            İstanbul Şehir Üniversitesi

Mihemed Rêzan                                      Zanîngeha Mêrdînê

Öğr.Gör. Mikail Bülbül                            Mardin Artuklu Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan         Mimar Sinan GSÜ

Dr. Murat Issı                                          Panteion Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Murat Koyuncu             Bogazici Universitesi

Mustafa Akçınar                                      Zurih Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan                    Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun             Ankara Üniversitesi

Y. Doç. Dr. Naif Bezwan                          Mardin Artuklu Üniversitesi

Neslihan Sever                                          Birkbeck University

Nurcan Kaya                                            Uluslararası Azınlık Hakları Gr.

Onur Günay                                             Princeton Üniversitesi

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu                      Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Osman Aytar                               Malardalen University

Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu                Kocaeli Barış Platformu sözcüsü Öğr.Gör. Ramazan Çeçen        Mardin Artuklu Üniversitesi

Öğr.Gör. Ramazan Pertev                       Mardin Artuklu Üniversitesi

Remezan Alan                                         Mardin Artuklu Üniversitesi

Dr. Recep Doğan

Ronayi Önen                                            İstanbul Bilgi Üniversitesi

Dr. Ruken Alp                                          Sabancı Üniversitesi

Dr. Sabri Ates                                            Southern Methodist University

Said Shams                                                          Soran University 

Prof. Dr. Salih Akın                                    Rouen Universitesi

Dr. Sarphan Uzunoğlu                             Kadir Has Üniversitesi

Doç. Dr. Seçkin Aydın                              Batman Üniversitesi

Yard. Doc. Dr. Seda Altuğ                        Bogazici Universitesi

Prof. Dr. Sefa Feza Arslan                       Mimar Sinan GSÜ

Semra Somersan

Dr. Serap Ruken Sengül                           Michigan Universitesi

Serdar Öztürk                                          Mardin Artuklu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Serdar Şengül                    Mardin Artuklu Üniversitesi

Serhat Bingöl                                           Mimar Sinan GSÜ

Arş. Gör. Sevda Orak Reşitoğlu   Mardin Artuklu Üniversitesi

Prof. Dr. Şemsa Özar,                              Boğaziçi Üniversitesi

M. Şerif Derince                                      Koç Üniversitesi

Arş. Gör. M. Şirin Filiz                             Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. Umut Tümay Arslan                  Mimar Sinan GSÜ

Dr. Welat Zeydanlıoğlu                           Kürt çalışmaları Ağı

Dr. Wendy Hamelink                               Rotterdam

Yılmaz Bağlar                                          Mimar Sinan GSÜ

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Özdil                       Mardin Artuklu Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz Turgut                           Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Zeren                               Toros Üniversitesi

Doç. Dr. Yücel Demirer                           Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Zelal Ekinci                               Kocaeli Üniversitesi

Yard. Doc. Zeynep Uysal                         Boğaziçi Üniversitesi

Öğr.Gör. Zülküf Ergün                             Mardin Artuklu Üniversitesi



 

 

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