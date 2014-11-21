Gözaltına alınan Rektör Yardımcısı Yıldırım'a Kürt sorunu konusundaki tavrının bedeli mi ödetiliyor?

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde ihalelerle ilgili düzenlenen yolsuzluk iddialarına ilişkin operasyonda aralarında Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Kadri Yıldırım, Genel Sekreter Süleyman Bayburt, Genel Sekreter Yardımcısı Sedat Gül ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zekiye Sarıkartal'ın da bulunduğu 70 kişi gözaltına alındı. Gözaltılar üçüncü gününe girerken, Kürt meselesinde takındığı muhalif tutumla bilinen Kadri Yıldırım’ın avukatları, müvekkillerine yolsuzlukla ilgili hiçbir ithamda bulunulmadığını söyledi.

Prof. Dr. Kadri Yıldırım’ın gözaltında tutulmasını protesto eden, akademisyen, siyasetçi ve gazetecilerden oluşan 90 kişi, ortak bir bildiriye imza attı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyuna

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Kadri Yıldırım üniversitede gerçekleştiği iddia edilen bir yolsuzlukla ilgili olarak üç gündür gözaltında tutulmaktadır. Avukatları, gözaltında olduğu bu üç gün boyunca söz konusu yolsuzluk iddiasıyla ilgili olarak Kadri Yıldırım’a herhangi bir ithamda bulunulmadığını belirtmektedir. Bu hal, Kadri Yıldırım’a Kürt meselesinde almış olduğu muhalif tutumun ve Kürdoloji alanına yaptığı eşsiz katkının bedelinin ödetilmek istendiği şeklinde bir izlenimin doğmasına yol açmaktadır.

Biz aşağıda imzası olanlar Prof. Kadri Yıldırım’a dönük bu haksız muameleyi protesto ediyor ve hocanın yanında olduğumuzu duyuruyoruz.

Prof. Dr. Abbas Vali Boğazici Üniversitesi

Dr. Abdurrahim Özmen Dicle Üniversitesi

Doç.Dr. Abdurrahman Adak Mardin Artuklu Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet İnsel Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Özer Toros Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Yıldırım Dicle Üniversitesi

Ayhan Işık Toplum ve Kuram Dergisi

Doç. Dr. Ayşen Uysal Dokuz Eylül Üniversitesi

Baderkhan Ali Suriyeli Kürt Yazar

Doc. Dr. Baki Tezcan Kaliforniya Universitesi

Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü AÜ SBF

Doc. Dr. Burcu Yakut-Çakar Kocaeli Universitesi

Doç. Dr. Bülent Bilmez İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Bülent Küçük Boğaziçi Universitesi

Cafer Sarıkaya Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Terzi Dokuz Eylül Üniversitesi

Ceren Şengül University of Edinburgh

Prof. Christine Allison University of Exeter

Davut Özalp Kürt tarihi Dergisi

Deniz Cenk Demir Mc Gill University

Dr. Derya Bayir Queen Mary University

Doç. Dr. Erdem Yörük Koç Üniversitesi

Dr. Ergin Öpengin Universität Bamberg, Almanya

Yrd. Doc. Dr. Esmeray Yogun Toros Üniversitesi

Prof. Dr. Ferhat Kentel İstanbul Şehir Üniversitesi

Arş. Gör. Ferhat Yılmaz Mardin Artuklu Üniversitesi

Dr. Fırat Gündem DEÜ

Prof. Dr. Geoffrey Haig Otto-Friedrich Universität

Dr. Haidar Lashkry Koya University

Hanifi Baris University of Aberdeen

Doç. Dr. Hayriye Özen Atılım Üniversitesi

Hewa S. Khalid Koya University

Yard. Doç. Dr. Hişyar Özsoy Michigan Universitesi

Öğr.Gör. İbrahim Bingöl Mardin Artuklu Üniversitesi

Jan Bojer Vindheim Norveç Yeşiller Partisi

Dr. Janroj Yılmaz Keleş Middlesex Universitesi

Dr Joanna Bocheńska Jagiellonian University

Khawlah Khanekah Salahaddin University

Lynne Colley Soran ve Exeter Üniversiteleri

Prof. Dr. Mahmut Toğrul Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Martin van Bruinessen Utrecht University

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Uslu İstanbul Şehir Üniversitesi

Öğr.Gör. Mehmet Tayfun Mardin Artuklu Üniversitesi

Arş. Gör. Mehmet Yonat Mardin Artuklu Üniversitesi

Arş. Gör. Mesut Arslan Mardin Artuklu Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Mesut Keskin Mardin Artuklu Üniversitesi

Prof. Dr. Mesut Yeğen İstanbul Şehir Üniversitesi

Mihemed Rêzan Zanîngeha Mêrdînê

Öğr.Gör. Mikail Bülbül Mardin Artuklu Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan Mimar Sinan GSÜ

Dr. Murat Issı Panteion Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Murat Koyuncu Bogazici Universitesi

Mustafa Akçınar Zurih Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun Ankara Üniversitesi

Y. Doç. Dr. Naif Bezwan Mardin Artuklu Üniversitesi

Neslihan Sever Birkbeck University

Nurcan Kaya Uluslararası Azınlık Hakları Gr.

Onur Günay Princeton Üniversitesi

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Osman Aytar Malardalen University

Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli Barış Platformu sözcüsü Öğr.Gör. Ramazan Çeçen Mardin Artuklu Üniversitesi

Öğr.Gör. Ramazan Pertev Mardin Artuklu Üniversitesi

Remezan Alan Mardin Artuklu Üniversitesi

Dr. Recep Doğan

Ronayi Önen İstanbul Bilgi Üniversitesi

Dr. Ruken Alp Sabancı Üniversitesi

Dr. Sabri Ates Southern Methodist University

Said Shams Soran University

Prof. Dr. Salih Akın Rouen Universitesi

Dr. Sarphan Uzunoğlu Kadir Has Üniversitesi

Doç. Dr. Seçkin Aydın Batman Üniversitesi

Yard. Doc. Dr. Seda Altuğ Bogazici Universitesi

Prof. Dr. Sefa Feza Arslan Mimar Sinan GSÜ

Semra Somersan

Dr. Serap Ruken Sengül Michigan Universitesi

Serdar Öztürk Mardin Artuklu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Serdar Şengül Mardin Artuklu Üniversitesi

Serhat Bingöl Mimar Sinan GSÜ

Arş. Gör. Sevda Orak Reşitoğlu Mardin Artuklu Üniversitesi

Prof. Dr. Şemsa Özar, Boğaziçi Üniversitesi

M. Şerif Derince Koç Üniversitesi

Arş. Gör. M. Şirin Filiz Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. Umut Tümay Arslan Mimar Sinan GSÜ

Dr. Welat Zeydanlıoğlu Kürt çalışmaları Ağı

Dr. Wendy Hamelink Rotterdam

Yılmaz Bağlar Mimar Sinan GSÜ

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Özdil Mardin Artuklu Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz Turgut Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Zeren Toros Üniversitesi

Doç. Dr. Yücel Demirer Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Zelal Ekinci Kocaeli Üniversitesi

Yard. Doc. Zeynep Uysal Boğaziçi Üniversitesi

Öğr.Gör. Zülküf Ergün Mardin Artuklu Üniversitesi





