Gözaltına alınan polislerden 'Sıfır' yazılı tişörtle mesaj

İstanbul'da, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yürüten emniyet mensuplarına yönelik sabah saatlerinde yapılan operasyonda, gözaltındaki bazı polislerin üzerindeki tişörtlerde yazılı bulunan Türkçe ve İngilizce "Sıfır" ifadesi dikkat çekti.

Sabah saatlerinde yapılan operasyonda aralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü eski Mali Suçlarla Şube Müdürü Yakup Saygılı'nın da bulunduğu bazı polisler gözaltına alındı. Gözaltına alınan emniyet mensupları Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolüne çıkarılmaya başlandı. Gözaltına alınan bazı polislerin üzerindeki siyah renkli tişörtlerde yazılı olan Türkçe ‘Sıfır’ ve İngilizce ‘Ze-Ro!’ (Sıfır) ifadeleri dikkat çekti.

Gözaltındaki bir polis, sağlık kontrolünden çıktıktan sonra “Biz zaten sıfırız. Buradayız. Haram para sıfırlanmaz ama" dedi. Gözaltındaki emniyet mensuplarının sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesinedevam ediliyor.

17 Aralık sonrası dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen ses kayıtları "paraları sıfırlama" kaydı olarak sosyal medyada yayılmıştı.