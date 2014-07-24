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Gözaltına alınan polis şefinin yeğenlerinden tişörtlü tepki

Emniyet mensuplarına yönelik operasyonda gözaltına alınan polis şefi Hayati Başdağ'ın, 'Şükür ki haram lokma yemedim' sözü tişörte basıldı

24 Temmuz 2014 16:25

Hikmet Durgun

Mersin’de İstanbul merkezli yürütülen polis operasyonunda gözaltına alınan İstanbul Terörle Mücadele Şube eski müdürü Yurt Atayün’ün yeğenleri amcalarının gözaltına alınmasına “Şükür ki haram lokma yemedim.” Tişörtü giyerek tepki gösterdi.

Yolsuzluk, Ergenekon Balyoz ve KCK’yı soruşturan polislerin gözaltına alındığı operasyonda bir polis müdürü Hayati Başdağ'ın, “Şükür ki haram lokma yemedim.” sözü tişörte basıldı. Gözaltına alınan Terörle Mücadele Şube eski Müdürü Yurt Atayün’ün Mersin’de yaşayan yeğenleri “Şükür ki haram lokma yemedim” tişörtünü giyerek operasyona tepki gösterdi.

Ayrıca “Şükür ki haram lokma yemedim” afişini de evlerine astılar.

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