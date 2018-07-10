Gözaltına alınan Oyuncu Orhan Aydın serbest bırakıldı. Twitter'dan yeni bir açıklama yapan Aydın, "Hakkımda 2 dosya var. Yaşasın Hayat, Yaşasın Tiyatro dediğim için Erzurum’dan 'darbeci' diye ihbar edilmişim. Reddettim ve serbest bırakıldım." diye yazdı.

24 Haziran Seçimleri’nde İstanbul 2. bölge milletvekili adayı da olan tiyatrocu Orhan Aydın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Beyoğlu Emniyeti’nce gözaltına alındığını açıkladı. Aydın, Twitter’dan “Sosyal medya paylaşımlarım için Beyoğlu Emniyet Amirliği Güvenlik Şubeye getirildim. Başkanlık ve demokrasi!” yazdı.