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Gözaltına alınan Osman Baydemir serbest bırakıldı; SEGBİS yoluyla ifade verecek

Baydemir, SGK Misafirhanesi’nde tutuldu

07 Ocak 2018 14:25

Partisinin programları kapsamında gittiği İzmir’de gözaltına alınanHalkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi hazır olmadığı için sabah saatlerine bırakıldı. Baydemir'in SEGBİS yoluyla ifade vereceği aktarıldı.

27 Aralık 2015’te Şırnak’ın Cizre ilçesinde cenazelere yapılan muameleyi protesto etmek isteyen Baydemir hakkında “toplantı ve gösteri yürüyüşü yasasına muhalefet” etmekten dava açılmıştı. Baydemir’in bu dava kapsamında ifadesi alınacak.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Misafirhanesi’ne geçerken polisler tarafından durdurulan Baydemir’in, Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 2911 sayılı kanuna muhalefet etmek gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında ifade vermediği için yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

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