Gözaltına alınan Osman Baydemir ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada ifadesinin alınması için "yakalama kararı" bulunan HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Baydemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Almanya'nın Hamburg kentinden akşam saatlerinde tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Baydemir'e, pasaport kontrolünün ardından polis ekiplerince gözaltı işlemi yapıldı.

Baydemir'in, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Osman Baydemir, burada alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, geçen yıl Şanlıurfa Valiliği'nce yasaklanmasına rağmen Birecik ilçesinde gerçekleştirilen nevruz etkinliğinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.