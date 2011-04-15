-GÖZALTINA ALINAN ÖĞRENCİLER SERBEST BIRAKILDI ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsündeki öğrenci olaylarının ardından gözaltına alınan 2'si Halkevleri üyesi 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Serhad Savaş ve Keçiören Halkevi Üyesi Özgür Atmaca'nın da arasında yer aldığı, biri lise öğrencisi 8 kişi, dün sabah gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirilen şüphelilerin tümü, Müracaat ve Suçüstü Cumhuriyet Savcısınca, ''darp'' suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi, 8 şüpheliyi de serbest bıraktı. Edinilen bilgiye göre şüpheliler, mahkeme sorgularında suçlamaları kabul etmediler. Kendilerinin darp edildiğini öne süren şüpheliler, olaylara karıştığını öne sürdükleri karşıt görüşlü bazı kişilerden şikayetçi oldu. Bu arada, Halkevleri üyeleri adliye önünde gözaltıları protesto etti. Halkevleri MYK Üyesi Dilşat Aktaş, yaptığı basın açıklamasında, ''Ülkücü-sağcı öğrencilerle kavga edilmesi'' gerekçesiyle arkadaşlarının gözaltına alındığını ifade etti. ''Ne hikmetse sadece solcu öğrenciler gözaltına alındı'' diyen Aktaş, ''Okulda, bir süredir solcu öğrencilerin saldırıya uğradığını ve bu konuda fakülte dekanlığına şikayette bulunulduğunu'' söyledi.