Gözaltına alınan öğrenciler, kendilerini ihbar eden akademisyen hakkında suç duyurusunda bulunacak

Mimar Sinan Üniversitesi'nden Yardımcı Doçent Esra Keskinkılıç'ın kendisinden ders almak istemeyen öğrencileri "terör örgütüne üye olmak" ile ihbar etmesi üzerine evlerinden gözaltına alınan 25 öğrenciden 17'si savcılık tarafından serbest bırakıldı. Diğer 8 öğrenci de bugün adliyeye getirilecek. Öğrenciler de kendilerinden şikâyette bulunan hocaları hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, olay iki yıl önce Keskinkılıç’ın bir kadın öğrenciyi kahkaha attığı gerekçesiyle aşağılaması üzerine başladı. Akademisyenin ayrımcı sözlerine öğrenciler tepki gösterdi. Derslerinin kaldırılması için imza kampanyası başlattılar. Akademisyeni boykot ederek, derslerine katılmadılar. Hakkında disiplin soruşturması açılan Keskinkılıç, okuldan uzaklaştırıldı. Keskinkılıç rektörlüğün soruşturması sırasında aleyhinde ifade veren öğrencileri tek tek tespit etti.

Öğrenciler hakkında başlatılan soruşturmada ise gizlilik kararı var. Keskinkılıç’ın, okulda kendisine yakın olan öğrenciler aracılığıyla, imza veren öğrencilerin fotoğraflarını çektirdiği, o fotoğrafların da dosyaya konulduğu belirtildi. Dosyada bir de gizli tanık ifadesi yer alıyor. Gizli tanığın, öğrenciler hakkında, Kürt ve Alevi olduklarına dair ifade vermiş.

Aileler ise suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Tuğçe Karabalık’ın ailesi de yaşananlara isyan etti. Baba Ekrem Karabalık, “Kızım gözaltına alındığı sırada evimizin üzerinde helikopter geziniyordu. Ayağı kırıktı. Raporlu olmasına rağmen gözaltına aldılar”dedi.

Yasadışı eylemle suçlandık

Soruşturma sonucu serbest bırakılan Edebiyat Bölümü öğrencisi Cemre Yurtseven, “Bir hocanın sözü ile 25 kişi gözaltına alındı. İçerde bize Keskinkılıç’la ilgili sorular sordular. Bir de gizli tanık varmış” ifadelerini kullandı. Sosyoloji Bölümü öğrencisi Ayça Yıldız ise “Yasadışı eylemlere katılmak ile suçlandık. DHKP-C şehitlerini anma gibi şeyler soruldu”diye konuştu. Keskinkılıç, öğrenciler gözaltına alındıktan sonra, sosyal medya hesabından, “Şüpheniz olmasın, herkes benden ‘hak’ ettiğini alır!” diye yazdı.