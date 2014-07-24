Gözaltına alınan müdürün yeğenlerinden tişörtlü tepki

Mersin’de İstanbul merkezli yürütülen polis operasyonunda gözaltına alınan İstanbul Terörle Mücadele Şube eski müdürü Yurt Atayün’ün yeğenleri amcalarının gözaltına alınmasına “Şükür ki haram lokma yemedim” tişörtü giyerek tepki gösterdi.

Yolsuzluk, Ergenekon, Balyoz ve KCK’yı soruşturan polislerin gözaltına alındığı ‘operasyonda bir polis müdürünün, “Şükür ki haram lokma yemedim.” sözü tişörte basıldı. Gözaltına alınan Terörle Mücadele Şube eski Müdürü Yurt Atayün’ün Mersin’de yaşayan yeğenleri “Şükür ki haram lokma yemedim” tişörtünü giyerek operasyona tepki gösterdi.

Ayrıca “Şükür ki haram lokma yemedim” afişini de evlerine astılar.