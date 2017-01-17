Gözaltına alınan MHP'li oyuncu Mehmet Aslan hakkında karar

MHP'nin İstanbul milletvekili adayı oyuncu Mehmet Aslan hakkında, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlardan dolayı "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Mehmet Aslan, kendisine yapılan tebliğ üzerine avukatıyla birlikte Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Aslan'ın emniyetteki işlemlerinin ardından ifade vermek üzere adliyeye gönderileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında “Tayyip yatacak yerin yok bu Arap teröristleri doldurdun içimize Türkleri öldürttün” paylaşımını yapan Aslan, daha sonra bu mesajını silmişti.

Serbest Bırakıldı

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkartılan oyuncu Mehmet Aslan, avukatıyla birlikte Emniyet Müdürlüğüne gelip teslim oldu. Adliyeye sevkedilen Aslan, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.