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Gözaltına alınan MHP'li Mehmet Aslan serbest bırakıldı

Aslan hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı

17 Ocak 2017 14:55

7 Haziran 2015 seçimlerinde MHP'den milletvekili adayı olan Mehmet Aslan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında “Tayyip yatacak yerin yok bu Arap teröristleri doldurdun içimize Türkleri öldürttün” paylaşımını yapan Aslan, daha sonra bu mesajını silmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; kendisine yapılan tebliğ üzerine avukatıyla birlikte Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu. Aslan’ın emniyetteki işlemlerinin ardından ifade vermek üzere adliyeye gönderileceği öğrenildi.

Serbest Bırakıldı

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkartılan oyuncu Mehmet Aslan, avukatıyla birlikte Emniyet Müdürlüğüne gelip teslim oldu. Adliyeye sevkedilen Aslan, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 

Mehmet Aslan kimdir?

1983 yılında doğan Mehmet Aslan 'Gazinocular Kralı' olarak bilinen Fahrettin Aslan'ın oğlu olarak tanındı.  Liseyi bitirene kadar Fransa'da kalan Mehmet Aslan Türkiye’ye döndükten sonra Show TV’de uzun dönem yayınlanan, "Doktorlar" adlı dizide "Burak Kuzey" adlı karakteri canlandırdı. Ardından ATV’de yayınlanan 2005 yılı yapımı Nefes Nefese ve 2006 yapımı "Maçolar" adlı dizilerde yer aldı. Aslan, 2008 yılında vizyona giren, Sinem Kobal ile başrolü paylaştığı "Ayakta Kal" adlı sinema filminde de rol aldı. Sonra siyasete atılan Aslan bir süre MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

 

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