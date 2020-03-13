Gözaltına alınan meslektaşları için bir araya gelen avukatlara polis müdahalesi ve darp

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şubesi, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, Toplumsal Hukuk ve Demokrasi İçin Hukukçular’ın gözaltına alınan avukatlara ilişkin Ankara Adliyesi önünde yapmak istedikleri ortak basın açıklamasına polis müdahale etti. İstanbul ve Adana'da yapılan basın açıklamalarında ise avukatlara düşman ceza hukuku uygulandığı vurgulandı.
JinNews’te yar alan habere göre, adliye önünde bir araya gelen avukatlar, “Savunmayı savunuyoruz” yazılı pankartı açtı. ÖHD Ankara Şube Başkanı avukat Şevin Kaya, ortak basın açıklamasını yapmaya başladığı sırada polis sert bir şekilde müdahale etti. Polis avukatları darp ederek adliyenin içine itti.
"Düşman hukukuna karşı hak savunmaktan vazgeçmeyecekler"
Darp edilen altı avukat, darp raporu almak üzere hastaneye gitti. Avukatlar darp raporunu aldıktan sonra suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Yapılması engellenen açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
"Yargının AKP- MHP iktidarının tahakkümü altına alınmış olmasının en görünür olduğu dönemi yaşıyoruz. Bu dönemde özgürlükçü ve devrimci avukatların varlığı bir tehdit olarak algılanmakta, hak savunucusu avukatların mesleki faaliyetleri kriminalize edilmektedir. Avukatlık kanundaki soruşturma usullerine ve Ceza Muhakemesi Kanundaki çağrı usullerine uymadan avukatları şafak baskını ile ev ve iş yerlerini arayarak gözaltına almaya çalışmak kabul edilemez bir uygulamadır.
"Özgürlükçü ve devrimci avukatlar, uygulanan bu düşman hukuku karşısında adalet arayışından hak savunuculuğundan asla vazgeçmeyeceklerdir. Savunma hakkına dönük hukuksuz saldırılar durdurulmalı ve gözaltına alınan tüm meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.”
İstanbul
8 avukat örgütü, Urfa merkezli başlatılan soruşturma kapsamında meslektaşlarının da gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
MA'da yer alan habere göre, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Demokrasi İçin Hukukçular, Çağdaş Avukatlar Grubu, Katılımcı Avukatlar Grubu, Özgürlükçü Avukatlar Grubu, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu ve Sosyal Hukuk’tan avukatlar, tepkilerini göstermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.
Avukatlar, açtıkları “Savunma susturulamaz” pankartı arkasında “Devrimci avukatlar onurumuzdur”, “Baskılar bizi susturulamaz” sloganları attı.
Virüs dolayısıyla birbirlerine uzak durdular
Açıklama yapıldığı sırada avukatlar Koronavirüs salgını nedeniyle birbirlerine birer metre uzaklıkta durdu. ÖHD İstanbul Şubesi Eş Başkanı Arzu Kayaoğlu, başlatılan soruşturma kapsamında aralarında derneklerine üye avukatların da bulunduğu, haklarında gözaltı kararı verilen Urfa’da 7, Diyarbakır’da 5 ve Şırnak’ta ise 1 avukatın ev ve bürolarında arama yapıldığının bilgisini paylaştı.
Son yıllarda hak savunucusu meslektaşlara, mesleki faaliyetleri nedeniyle soruşturma ve davalar açıldığını söyleyen Kayaoğlu, söz konusu gözaltı furyasının iktidar yargısının pervasızlığının açık göstergesi olduğunu ifade etti.
Adana
İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Adana Şubeleri, Urfa merkezli Diyarbakır, Şırnak, Van ve Batman'da dün 10 avukat, 1 belediye eş başkanı, 12 gardiyan ve çok sayıda siyasetçinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İHD Şubesi'nde yapılan açıklamaya avukatların yanı sıra Halkların Demokratik Partisi (HDP), Akdeniz Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AYKAY-DER) Çukurova Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUAYDER), Eğitim Sen ile çok sayıda kişi katıldı.
"Düşman ceza hukuku uygulanıyor"
Avukatlar adına açıklamayı okuyan Sevil Aracı Bek, Urfa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 2018/39552 sayılı soruşturma kapsamında gözaltıların yaşandığı ve soruşturmanın gizli tanık beyanları doğrultusunda yürütüldüğünü kaydetti. Meslektaşlarının mesleki faaliyetlerinden ötürü haklarında soruşturma başlatılıp, dosyalarına kısıtlama kararı verilmesinin haksız ve hukuksuzluk olduğunu dile getiren Bek, “düşman ceza hukukunun” uygulandığına dikkati çekti.
Mardin
Konuya dair Mardin Barosu da yazılı açıklama yaptı. Baronun İnsan Hakları ve Cezaevi Komisyonu adına yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta Mardin'de tutuklanan avukat Ali Kahraman da hatırlatıldı. Açıklamada, "Her gün adliye koridorlarında duruşma bekleyen ve vakitlerinin neredeyse tamamını adliyede geçiren avukatların ifadeye çağrılmak yerine, kriminal bir operasyon havası verilerek sabahın erken saatlerinde baskın şeklinde gözaltına alınmalarını kabul edilemez buluyoruz" dedi.
Avukatların bağımsız yargının teminatı olduğu vurgulanan açıklamada, "Avukatların keyfi şekilde yakalanmaları, gözaltına alınmaları ve hukuka aykırı soruşturmalarla tutuklanmaları, aynı zamanda demokratik ve özgürlükçü değerlere saldırı anlamına gelmektedir. Bu sebeple daha önce tutuklanan Mardin Barosuna kayıtlı Av. Ali Kahraman ve bugün itibariyle gözaltına alınan, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Şırnak barolarına kayıtlı meslektaşlarımız ayrıca meslekî faaliyetleri nedeniyle daha önce hukuka aykırı bir şekilde tutuklanan tüm meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Haklarında gözaltı kararı olduğu ifade edilen meslektaşlarımız hakkında da gözaltı kararları geri alınmalıdır" denildi.