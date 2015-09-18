Gözaltına alınan Kütahyalı mahkemede konuştu: "Amerika'da olsaydı bana Pulitzer Ödülü verirlerdi!"

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Ünal Aysal arasındaki telefon mesajlarını okuyan, hakkında "Haberleşmenin gizliliğini ihlal" davası açılarak yakalama kararı çıkarılan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın önceki gün Sakarya'da gözaltına alındığı ortaya çıktı. Kütahyalı mahkemede, "Gerçekleri kamuoyu benim sayemde öğrendi. Benim bu eylemim bir gazetecilik başarıdır. Amerika da olsaydı bana Pulitzer Ödülü vermeleri gerekirdi" dedi.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 11 Eylül Cuma günü görülen 6. duruşmaya tutuksuz sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmamıştı. Bunun üzerine mahkeme de Sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın yapılan aramalara karşılık bulunamadığını ve savunma vermekten kaçındığını belirterek hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı ertelemişti.

Mahkemede 'yakalama emri' yüzüne okundu



Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde geçtiğimiz çarşamba günü polisler tarafından gözaltına alınan Kütahyalı, mevcutlu olarak Hendek Adliyesi'ne getirildi. Hendek Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Kütahyalı'nın yüzüne yakalama emri okundu.



Fatih Terim, Ünal Aysal ile yazışmalarını yayımladığı için Kütahyalı'ya dava açmıştı.

'Benim bu eylemim sorumlu gazetecilik yaptığımın kanıtıdır'



Kütahyalı, yaptığı savunmasında o günlerde Fatih Terim ve Ünal Aysal arasında büyük bir tartışma meydana geldiğini belirterek, "Ünal Aysal, Fatih Terim'e mesaj çektiği ancak kendisine ulaşamadığı, Terim'in de mesajı aldığı halde Ünal Aysal'a dönmediği tartışılıyordu. Aysal, Terim'in mesajı aldığını ancak kendisine kasten dönmediğini söylüyordu. Fatih Terim ise mesajın kendisine ulaşmadığını ve Ünal Aysal'ın kendisine ve kamuoyuna yalan söylediğini iddia ediyordu. Kamuoyu ikiye bölünmüştü. Ben tanınmış ve sorumlu bir gazeteci olarak hangisinin yalancı olduğunu kamuoyunu aydınlatmak için araştırdım. Araştırmalarım sonucunda Fatih Terim ve Ünal Aysal arasındaki mesaj kayıtlarına ulaştım. Mesaj kayıtlarını gazetecilik görevim gereği kamuoyuna paylaştım" dediği öğrenildi.

'Bana Pulitzer ödülü vermeleri gerekirdi'

"Benim bu eylemim sorumlu gazetecilik yaptığımın bir kanıtıdır" dediği kaydedilen Kütahyalı'nın şunları söylediği belirtildi:

"Gerçekleri kamuoyu benim sayemde öğrendi. Benim bu eylemim bir gazetecilik başarıdır. Takdir edilmesi gereklidir ancak hakkımda haksız olarak ceza davası açılmıştır. Amerika da olsaydı bana Pulitzer Ödülü vermeleri gerekirdi. Ayrıca ben haber kaynağımı açıklamak zorunda değilim. Ayrıca ben kaynağımı açıklasaydım da Fatih Terim çok daha zor duruma düşebilirdi. Fatih Terim'e asla hakaret etmedim. Suçsuzum beraatimi istiyorum"



İfadesinin ardından serbest bırakıldı

Mahkeme, Kütahyalı hakkındaki yakalama emrinin savunmasının alınmasına yönelik düzenlendiğini belirterek, sanığın savunması tespit edilmiş olduğundan salıverilmesine karar verdi.

İddianame...



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Teknik direktör Fatih Terim ile aralarında yaptıkları mesajlaşmaların basında yayınlanmasına neden olduğu iddiasıyla Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal hakkında “haberleşmenin gizliliği ihlal" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis, bu mesajları 30 Eylül 2013 tarihinde televizyon programında yayınlayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında da "hakaret ve haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıldan 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.