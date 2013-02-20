Gözaltına alınan KESK'lilere avukatlarıyla görüşme engeli

KESK üyelerinin DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındıkları soruşturmada, şüphelilerin avukatlarıyla görüşmeleri engellendi.

DHKP-C'ye yönelik dün 28 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan çoğu memur 167 kişinin sorgusu sürüyor. KESK üyeleri, dün akşam bazı kentlerde operasyonu protesto etmek için sokaklardaydı.

Hatay'daki eylem gergin geçti. Güvenlik güçleri KESK üyelerinin yürüyüşüne izin vermeyince tartışma çıktı. Polis gruba biber gazıyla müdahale etti. Olaylar sırasında 2'si polis 3 kişi hafif yaralandı.

Ankara'daki protesto gösterisinin adresi, Adalet Bakanlığı önüydü. Milli Müdafaa Caddesi'nde buluşarak Adalet Bakanlığı'na yürüyen KESK üyeleri, burada basın açıklaması yaptı. KESK üyeleri operasyonun keyfi olduğunu savundu.

İstanbul'da Taksim Meydanında toplanan KESK üyeleri de, slogan atarak Galatasaray Meydanı'na yürüdü. Eğitim-Sen 4 No'lu Şube Başkanı Arzu Erdoğan, operasyonlarla baskı altına alınmak istendiklerini söyledi. Grup Yorum sanatçıları da türküleriyle eyleme destek verdi.

Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınanların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları sürüyor. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında ilk 24 saat avukatları ile görüşmelerine izin verilmeyen şüphelilerin avukatları, bu sürenin dolmasının ardından da emniyete sokulmadı.

Sadece tuvaletlerden su içmelerine izin verildiği ileri sürülen şüphelilerin, kendilerince temin edilmesini istedikleri içme suyunu içeri sokmalarına emniyet yetkililerince izin verilmeyen avukatlar, durumu savcılığa iletti.

Şüpheli müdafiilerinden avukat Ali Şafak, "Müvekkillerimizle görüştürülmediğimizi ve içme suyu iletemediğimizi anlattığımız savcı bize, 'Müvekkillerinizi zehirlemeyeceğinizi nereden bilelim' diye yanıt verdi.

Biz de bunun üzerine, 'Hiçbir şüphelinin bugüne kadar avukatı tarafından zehirlendiği duyulmadı ama Emniyet'te darp edilen, işkence ve kötü muameleye maruz kalan çok sayıda insan var, bu konuda ülkemizde çok sayıda mahkeme kararları ve ciddi bir hafıza var' dedik. Daha sonra müvekkillerimizin parası ile kantinden içme suyu almalarına izin verildi.