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Gözaltına alınan Hüda Kaya adli kontrol şartıyla serbest

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, dün gece Afyon’da gözaltına alınmıştı

28 Ocak 2017 19:55

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında dün Afyon'da gözaltına alındıktan sonra bugün Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Kaya, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararı, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp duyurdu.

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