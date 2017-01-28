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Gözaltına alınan Hüda Kaya adli kontrol şartıyla serbest
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, dün gece Afyon’da gözaltına alınmıştı
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında dün Afyon'da gözaltına alındıktan sonra bugün Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Kaya, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararı, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp duyurdu.
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