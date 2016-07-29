Gözaltına alınan Hilmi Yavuz'un yakınları: Doktor raporu istendiği için ilaçlarını bile ulaştıramıyoruz

Kapatılan Zaman gazetesi eski yönetici ve yazarlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınacaklar listesinde yer alan şair ve yazar Hilmi Yavuz dün ifade vermek için gittiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alındı. Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 80 yaşındaki Yavuz’un yakınları, doktor raporu istendiği için ilaçlarını bile ulaştıramadıklarını belirttiler.

Önceki gün gözaltına alınan eski Zaman yönetici ve yazarları, Terörle Mücadele Şubesi’ndeki yoğunluk nedeniyle bir belediye otobüsüne ters kelepçeli bir halde bindirilerek Asayiş Şube’ye götürüldü. 47 kişiden aralarında yazarlar Nuriye Akman, Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç, Mümtaz'er Türköne ve akademisyen Şahin Alpay’ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

21 gazeteci gözaltında

Darbe girişimi sonrası gözaltına alınan gazeteci sayısı, Ufuk Şanlı ile birlikte 21’e yükseldi. Nazlı Ilıcak, Bülent Mumay, Arda Akın’ın da aralarında olduğu gazetecilerinbugün adliyeye çıkarılması bekleniyor.

AB: Basının özgürlüğü amaç olmalı

OHAL kapsamında bazı medya kuruluşlarının kapatılıp bazı gazetecilerin gözaltına alınmasını değerlendiren Avrupa Birliği Komisyonu’nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’ın sözcüsü Maja Kocijancic, “Bir aday ülke olarakTürkiye’nin basın özgürlüğünün de dahil olduğu mümkün olan en yüksek demokratik standart ve uygulamaları amaç edinmesine ihtiyacı var” dedi. Adil yargılanma hakkına da vurgu yapan Kocijancic, pozisyonlarının son derece net olduğunu ve bu konuların önceki gün AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ileTürk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yapılan telefon görüşmesinde ele alındığını ifade etti.

"Subayların yaptığını gazeteciler ödememeli"

Gözaltına alınan gazeteciler dış basında da yer buldu. Başlıklar şöyle:

- New York Times (ABD): Gazete OHAL çerçevesinde Türkiye’de 100’den fazla medya kuruluşunun kapandığını, gazetecilerin gözaltına alındığını aktardı. Gazetecileri Koruma Komitesi’nin Avrupa ve Merkez Asya programı koordinatörü Nina Ogianov, “Gazeteciler, subayların yaptıklarının bedelini ödememeli. Türk yetkililere, gazetecileri görüşleri nedeniyle hapse atmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz” dedi.



- Washington Post (ABD): Af Örgütü’nün durumu “basın özgürlüğüne yönelik küstah saldırı” olarak değerlendirdiğini ifade etti. Haberde Human Rights Watch’un (İnsan Hakları İzleme Örgütü), gözaltı ve görevi askıya almaların keyfi bir tasfiye olarak nitelediği açıklamasına yer verildi.