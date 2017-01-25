Gözaltına alınan HDP'li vekil Adıyaman serbest bırakıldı

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Adıyaman "Yurt dışına çıkma yasağı kararı verilerek serbest bırakıldım. Duruşma 2 Mart'a ertelendi" ifadesini kullandı.

Kişisel Twitter hesabından gözaltına alındığını duyuran Adıyaman, "Zorla getirme kararı ile İstanbul'da şu an evden alındım. Çağlayan Adliyesi'ne götürülüyorum" diye yazdı.

"Doktor raporu alındıktan sonra İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne getirildiğini" söyleyen Adıyaman, "Segbis üzerinden Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ifade alacak" ifadesini kullandı.

Eş başkanlar dahil 11 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ile Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Taşçıer bugün tekrar gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkâri Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 11’e düşmüştü.