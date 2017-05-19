Gözaltına alınan HDP'li Öztürk serbest bırakıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, İngiltere’nin başkenti Londra’dan dönüşünde Atatürk Havaalanı’nda gözaltına alındı. Öztürk, hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan bir davada “yakalama” kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Gazete Karınca'nın haberine göre, Gece saatlerinde gözaltına alınan Öztürk’ün SEGBİS üzerinden ifadesi alınmak üzere Bakırköy Adliyesi’ne götürüldüğü öğrenildi.

SEGBİS üzerinden Ağrı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne bağlanan Öztürk, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

10 vekil tutuklu

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da dahil, partinin bir diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ile Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Grup Başkanvekili İdris Baluken, Hakkari milletvekilleri Abdullah Zeydan ve Selma Irmak, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Muş Milletvekili Burcu Çelik ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklu bulunuyor.

Öte yandan tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksedağ ile Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın vekilliği düşürülmüş durumda.