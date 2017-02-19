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Gözaltına alınan HDP’li Mehmet Ali Aslan serbest bırakıldı

Aslan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı

19 Şubat 2017 23:54

Batman'da yargılandığı davaların duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve gözaltına alınan HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, serbest bırakıldı.

Batman 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı iki ayrı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle 8 Şubat günü hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Mardin’in Midyat İlçesi’nde aracıyla seyir halindeyken 17.00 sıralarında polis tarafından durduruldu. Polisin Midyat’ta bulunan bir sokakta saat 20.15’e kadar beklettiği Aslan, bir evde akşam namazı kıldı. Yakalama kararının getirilmesi üzerine Aslan gözaltına alındı.

Midyat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen aslan, önce İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü, buradan da ifadesinin alınması için Midyat Adliyesi’ne sevk edildi.

Serbest bırakıldı

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü Midyat Adliyesi’nde, çıkarıldığı mahkemede talimatla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

 

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