Gözaltına alınan HDP'li Dilek Öcalan serbest bırakıldı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, İstanbul'da gözaltına alındı. Öcalan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Şanlıurfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya katılmadığı için hakkında 'zorla getirme' kararı çıkartılan Atatürk Havalimanı’nda polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

23 Şubat 2016 tarihinde Viranşehir'de öldürülen bir PKK’lının cenazesindeki davranışlarının “terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu” iddiasıyla “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan hakkında açılan davaya katılmayan Dilek Öcalan için geçen hafta mahkeme, “zorla getirilmesi” yönünde karar vermişti.

5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Öcalan, İtalya’nın Milano kentine gitmek üzere bulunduğu Atatürk Havalimanı'nda hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

Dilek Öcalan polislerin eşliğinde Bakırköy Adliyesi'ne getirilmişti. Bu sırada HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in de Öcalan'ın yanında olduğu görüldü. Dilek Öcalan'ın Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "örgüt propagandası yapmak" suçundan açılan dava kapsamında ifade verdi.

"Tutuklanabilirim, buna rağmen Türkiye'ye döneceğim"

Öcalan, 29 Ocak'ta şu açıklamayı yapmıştı:

"Beni mahkemeye çağırdılar. 1 Şubat'ta tutuklanabilirim. Buna rağmen Türkiye'ye dönmeye ve duruşmaya katılmaya karar verdim. Biz tutuklamadan korkmuyoruz. Çünkü çok sayıda insanımız, kadınımız hayatını kaybetti. Onların mücadelesi bana güç ve cesaret veriyor. Mücadeleye devam edeceğim."