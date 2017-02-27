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Gözaltına alınan HDP Urfa Milletvekili İbrahim Ayhan serbest bırakıldı

Eş başkanlar dahil HDP'li 13 vekil tutuklu

27 Şubat 2017 14:10

Bugün sabah saatlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gözaltına alınan HDP Milletvekili İbrahim Ayhan serbest bırakıldı.

Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı verilen HDP Milletvekili İbrahim Ayhan, sabah havalimanında gözaltına alındı. HDP'li İbrahim Ayhan, adliyede ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 

Eş başkanlar dahil 13 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 13 vekil gözaltında bulunuyor. Demirtaş ve Yüksekdağ 4 Kasım 2016’dan beri gözaltında...

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