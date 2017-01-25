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BBC Türkçe

Gözaltına alınan HDP milletvekilleri serbest bırakıldı

HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Diyarbakır Adliyesi'nde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

25 Ocak 2017 18:49

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Diyarbakır Adliyesi'nde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı'na göre Ahmet Yıldırım ve Osman Baydemir, KCK davasının duruşması için geldikleri Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alınmıştı.

Bugün duruşması yapılan KCK ana davasının sanıkları arasında bulunan HDP'li Ahmet Yıldırım ile Osman Baydemir'in milletvekili oldukları için dosyaları ayrılmıştı.

Baydemir ve Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 8 milletvekili için mahkeme zorla getirilme kararı vermişti.

İki milletvekilinin ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Ahmet Yıldırım ve Osman Baydemir, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandıkları dava ile KCK ana davasını izlemiş, duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapmışlardı.

Baydemir, duruşmanın ardından DBP'li başkanların tutuklanmasını ve belediyelere kayyum atanmasını eleştirerek, "Sandıkla sonuca ulaşamayanlar, şimdi mahkemeyle belediyelere el koyuyorlar. Önce tutukluyorlar akabinde kayyum atıyorlar. Ben inanıyorum ki bu hesap halkın vicdanından geri dönecektir" açıklamasında bulundu.

Avukat savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, Adalet Bakanlığı'na gönderilen dosyanın beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Diğer yandan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verilen, 'zorla getirilme' kararı doğrultusunda Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldı. Taşçıer, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan başlatılan soruşturmada verilen 'zorla getirilme' kararı doğrultusunda Taşçıer bugün Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Taşçıer soruşturmayı yürüten savcıya verdiği ifadenin ardından serbest kaldı.

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