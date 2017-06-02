Gözaltına alınan HDP milletvekili Osman Baydemir, serbest bırakıldı

Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, parti sözcüsü Osman Baydemir'in gözaltına alındığını duyurmuştu. Beştaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Diyarbakır Barosu ziyaretimiz sonrasında, parti sözcümüz Osman Baydemir gözaltına alındı" ifadelerini kullanmıştı.

​Yakalama kararı çıkarılmıştı

Baydemir hakkında 'Kamu çalışanına karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan açılan dava nedeniyle yakalama kararı çıkarılmıştı. Kararın ardından partisinin grup topntısında konuşan Baydemir, "Yakalama kararı olması için ortada kaçan birisinin olması lazım" demişti.

İstenen ceza

İddianamede, HDP Şanlıurfa Milletvekili Baydemir'in "kamu çalışanına karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan ceza artırımına gidilerek, 1 yıl 9 aydan, 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasına mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi talep ediliyor.

HDP’nin 11 vekili tutuklu

HDP Milletvekili Besime Konca’nın dün tekrar tutuklanması ile birlikte tutuklu vekillerin sayısı 11’e yükseldi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da dahil, milletvekilliği düşürülen partinin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ile eski Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Grup Başkanvekili İdris Baluken, Hakkari milletvekilleri Abdullah Zeydan ve Selma Irmak, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Muş Milletvekili Burcu Çelik, Şırnak Milletvekili Ferhat Encü ve HDP Siirt Milletvekili Besime Konca tutuklu bulunuyor.