Gözaltına alınan HDP Milletvekili Alican Önlü serbest bırakıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Diyarbakır'da gözaltına alındı. Hakkında bulunan 'zorla getirilme' kararı nedeniyle gözaltına alınan Önlü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Önlü'nün, HDP'li İdris Baluken'in 16 yıl 8 ay hapis cezası verilen Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasının ardından gözaltına alındığı belirtildi.Savcılıkta bekletilen Önlü’nün, Şırnak Cumhuriyet Savcılığı’nca hakkında açılan iki dosya kapsamında bu zamana kadar ifade vermediği için hakkında çıkarılan “zorla getirilme” kararı nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Önlü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (MA)