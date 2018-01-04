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Gözaltına alınan HDP Milletvekili Alican Önlü serbest bırakıldı

İdris Baluken'in duruşmasının ardından hakkında bulunan 'zorla getirilme' kararı nedeniyle gözaltına alınan Alican Önlü ifadesinin ardından serbest bırakıldı

04 Ocak 2018 17:46

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Diyarbakır'da gözaltına alındı. Hakkında bulunan 'zorla getirilme' kararı nedeniyle gözaltına alınan Önlü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Önlü'nün, HDP'li İdris Baluken'in 16 yıl 8 ay hapis cezası verilen Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasının ardından gözaltına alındığı belirtildi.Savcılıkta bekletilen  Önlü’nün, Şırnak Cumhuriyet Savcılığı’nca hakkında açılan iki dosya kapsamında bu zamana kadar ifade vermediği için hakkında çıkarılan “zorla getirilme” kararı nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Önlü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (MA)

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HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlügözaltıİdris Baluken

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