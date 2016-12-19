Gözaltına alınan HDP milletvekili Adıyaman serbest bırakıldı

Türkiye'de günün ilk saatlerinde gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman bu sabah serbest bırakıldı.

Mehmet Emin Adıyaman, Gaziantep'te 'PKK propagandası yaptığı' iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ile parti çalışmaları için buluşan Adıyaman hakkında "zorla getirme" kararı çıkarılmıştı.

Adıyaman, misafir olarak kaldığı eve gelen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekibi tarafından gözaltına alındı ve sabah saat 06.00 uçağı ile Ankara'ya götürüldü.

Mehmet Emin Adıyaman sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, Ankara Adliyesi'ne getirildi ve Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "talimat duruşması"na katıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Adıyaman, savunmasında milletvekili dokunulmazlığı bulunduğunu ifade ederek, yargı üzerinden siyasi rekabet yapılmak istendiğini iddia etti. Suçlamaları kabul etmeyen Adıyaman, "Hikmet Çark isimli kişinin cenazesine katıldım. Ancak iddia edildiği gibi PKK/KCK mensubu değildir. Ben hukukçuyum. Çark'ın, 2014-2015'te avukatlığını yaptım. Örgüt üyeliğinden yargılanıyordu. Tutuklu kaldı ve tahliye edildi. Ancak mahkumiyet aldı. Dosyası Yargıtay'daydı." dedi.

HDP Iğdır Milletvekili, savunmasının ardından serbest bırakıldı.