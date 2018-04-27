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Gözaltına alınan HDP İl Başkanı serbest bırakıldı

HDP Zonguldak İl Başkanı Mehmet Zeki Salmanoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

27 Nisan 2018 19:31

HDP Zonguldak İl Başkanı Mehmet Zeki Salmanoğlu, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Salmanoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında HDP İl Başkanı Mehmet Zeki Salmanoğlu, jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. ‘Terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla gözaltına alınan Salmanoğlu, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Salmanoğlu jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Salmanoğlu, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 

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