Gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran serbest bırakıldı

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, bu sabah 07.00’de gözaltına alınarak emniyete götürülen Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında ‘zorla getirme’ kararının bulunduğunu ve Çankaya’da kaldığı Eğitim-Sen misafirhanesinden ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğünü söyledi. Emniyete götütürülen Başaran daha sonra serbest bırakıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alınarak Batman Adliyesi'ne götürüldü.

Ankara'ya gitmek üzere bu sabah Batman Havalimanı'na gelen Ayşe Acar Başaran, bir dava ile ilgili ifade vermediği için hakkında verilen yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.