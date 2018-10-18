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Gözaltına alınan Halkevleri şube başkanları serbest bırakıldı

Dilara Doğanbaş, Şenay Yılmaz Güner, Seher Gümaşay ile Şebnem Yar iki gün önce gözaltına alınmıştı

18 Ekim 2018 18:19

Ankara'da 2 gün önce gözaltına alınan Halkevleri  şube başkanları Dilara DoğanbaşŞenay Yılmaz GünerSeher Gümaşay ile Şebnem Yar, bugün çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, iki gün önce, Halkevleri'nin aralarında Eryaman, Keçiören ve Tuzluçayır gibi ilçelerin bulunduğu şubelerine operasyon düzenlenmiş ve ilçe başkanları Dilara Doğanbaş, Şenay Yılmaz Güner, Seher Gümaşay ile Şebnem Yar gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bugün Ankara Adliyesi'ne getirilen 4 kişi, savcılık tarafından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındıkları belirtilen 4 kişi, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.   

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