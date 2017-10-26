Gözaltına alınan gazeteci Zeynep Kuray serbest

Dün akşam İstanbul Kadıköy’deki evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan Birgün gazetesi muhabiri Zeynep Kuray serbest bırakıldı.

Kuray’ın avukatı Tamer Doğan, Twitter’dan şu bilgileri verdi:

"Zeyno emniyette susma hakkını kullandı. Gözaltı süresi 48 saat ancak savcı talimat verirse bugün savcılığa getirilecek. Suçlamalar ise Facebook ve Twitter paylaşımları, retweetler, haberler. Soruşturma bir ihbar üzerine Bursa’dan açılmış İstanbul’a gönderilmiş. Savcı ile görüştük, talimatı vermiş bugün Zeyno’nun ifadesi alınacak.”

Diken’in aktardığı habere göre Kuray, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.