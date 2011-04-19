-GÖZALTINA ALINAN GAZETECİ SERBEST ANTALYA (A.A) - 19.04.2011 - Antalya Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla bir soruşturmaya yönelik yaptığı haberler nedeniyle gözaltına alınan, yerel yayın yapan Akdeniz Manşet Gazetesi'nin İstihbarat Şefi Şükrü Ağırman, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Savcılığınca sürdürülen bir soruşturmaya yönelik dün gazetede yer alan haberler nedeniyle Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine gözaltına alınan Akdeniz Manşet Gazetesi İstihbarat Şefi Şükrü Ağırman, dünden bu yana tutulduğu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten ve gözaltı talimatı veren cumhuriyet savcısına Basın Kanunu'na muhalefet, ''Soruşturmanın gizliliğini ihlal'', ''İftira'' ve ''Basın yoluyla hakaret'' suçlamalarıyla ifade veren Ağırman, daha sonra serbest bırakıldı. -GAZETECİ AĞIRMAN- Şükrü Ağırman, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün çalıştığı gazetede yayımlanan bir haberden dolayı öğle saatlerinde büroya gelen polislerce, savcılığın talimatıyla ifade için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne çağrıldığını söyledi. İfade için beklerken, nöbetçi savcının gelmediği belirtilerek, akşam saatlerinde şüpheli olarak gözaltına alındığını ifade eden Ağırman, nezarethanede, suç örgütüne üye olduğu iddia edilen 10 zanlıyla sabaha kadar gözaltında tutulduğunu belirtti. Yaptığı haberlerle gizli yürütüldüğü ortaya çıkan başka bir soruşturmayı ihlal ettiği için gözaltına alındığının kendisine bildirildiğini kaydeden Ağırman, poliste ve savcılıkta kendisine haber kaynaklarına yönelik sorular sorulduğunu bildirdi. Haber kaynaklarını açıklamadığını, soruşturmanın gizliliği ihlal etmediğini ve hakaret ile iftira suçlamalarını da kabul etmediğini anlatan Şükrü Ağırman, ''Gizli başka bir soruşturma yürütüldüğünü de bilmiyordum. Yürütülen mevcut soruşturmayla ilgili bilgilerin yer aldığı haberlerle gazetecilik görevimi yaptım. Bu bilgiler doğrudur. Kimseye hakaret ve iftirada bulunmadım. Yaptığım haberler nedeniyle gözaltına alındım'' dedi.