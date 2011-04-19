T24 LogoT24 Logo
Gündem

GÖZALTINA ALINAN GAZETECİ SERBEST  ANTALYA (A.A)

19 Nisan 2011 16:12

-GÖZALTINA ALINAN GAZETECİ SERBEST  ANTALYA (A.A) - 19.04.2011 - Antalya Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla bir soruşturmaya yönelik yaptığı haberler nedeniyle gözaltına alınan, yerel yayın yapan Akdeniz Manşet Gazetesi'nin İstihbarat Şefi Şükrü Ağırman, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Savcılığınca sürdürülen bir soruşturmaya yönelik dün gazetede yer alan haberler nedeniyle Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine gözaltına alınan Akdeniz Manşet Gazetesi İstihbarat Şefi Şükrü Ağırman, dünden bu yana tutulduğu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten ve gözaltı talimatı veren cumhuriyet savcısına Basın Kanunu'na muhalefet, ''Soruşturmanın gizliliğini ihlal'', ''İftira'' ve ''Basın yoluyla hakaret'' suçlamalarıyla ifade veren Ağırman, daha sonra serbest bırakıldı. -GAZETECİ AĞIRMAN- Şükrü Ağırman, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün çalıştığı gazetede yayımlanan bir haberden dolayı öğle saatlerinde büroya gelen polislerce, savcılığın talimatıyla ifade için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne çağrıldığını söyledi. İfade için beklerken, nöbetçi savcının gelmediği belirtilerek, akşam saatlerinde şüpheli olarak gözaltına alındığını ifade eden  Ağırman, nezarethanede, suç örgütüne üye olduğu iddia edilen 10 zanlıyla sabaha kadar gözaltında tutulduğunu belirtti. Yaptığı haberlerle gizli yürütüldüğü ortaya çıkan başka bir soruşturmayı ihlal ettiği için gözaltına alındığının kendisine bildirildiğini kaydeden Ağırman, poliste ve savcılıkta kendisine haber kaynaklarına yönelik sorular sorulduğunu bildirdi. Haber kaynaklarını açıklamadığını, soruşturmanın gizliliği ihlal etmediğini ve hakaret ile iftira suçlamalarını da kabul etmediğini anlatan Şükrü Ağırman, ''Gizli başka bir soruşturma yürütüldüğünü de bilmiyordum. Yürütülen mevcut soruşturmayla ilgili bilgilerin yer aldığı haberlerle gazetecilik görevimi yaptım. Bu bilgiler doğrudur. Kimseye hakaret ve iftirada bulunmadım. Yaptığım haberler nedeniyle gözaltına alındım'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24