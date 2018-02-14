Gözaltına alınan eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, açlık grevine başladı

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan kurultayda eş başkanlık görevini devreden HDP PM üyesi Serpil Kemalbay, gözaltında tutulduğu Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde açlık grevine başladı. Tek kişilik hücrede tutulan Kemalbay'ın içeri gönderilen elbiselerin kendisine verilmediği belirtildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, dün gözaltına alınan önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tutuluyor.

Halen bir hücrede tek başına bulunan ve kendisine gönderilen elbiseleri içeri alınmayan Kemalbay, ‘haksız ve hukusuz gözaltı ve soruşturmaya' karşı açlık grevine başladığını duyurdu.

Kemalbay'ın avukatları aracılığıyla gönderdiği mesaj şöyle:

"İnsanın insan kul olmadığı, özgür, eşit, demokratik bir toplumu elbirliği ile inşa edeceğiz. Birlikte mücadele edecek, barış içinde yaşamı birlikte kuracağız. İçeride, dışarıda mücadeleye devam. Biz kazanacağız, kadınlar kazanacak, halklarımız kazanacak. Yürekten sevgi ve selamlarımla."