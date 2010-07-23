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GÖZALTINA ALINAN EMNİYET AMİRİ SERBEST ANKARA (A.A)

23 Temmuz 2010 20:25

-GÖZALTINA ALINAN EMNİYET AMİRİ SERBEST ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - İhaleye fesat karıştırma iddiasıyla tutuklanan eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in gözaltına alınan Özel Kalem Amiri Ömer Zeren, nöbetçi hakim tarafından serbest bırakıldı. Zeren, söz konusu soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin tarafından ''adil yargılamayı etkilemek'' iddiasıyla sorgulandı. Sorgulamanın ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen Zeren, nöbetçi hakim tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyet Amiri Zeren hakkında ''adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı'' konulduğu bildirildi.

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