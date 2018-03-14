T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gözaltına alınan Çiftlikbank yönetim kurulu üyesi: Bilgim dışında müdür oldum

İstanbul'da gözaltına alınan Çiftlikbank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak Sakarya'ya götürüldü

14 Mart 2018 17:47

Çiftlikbank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak, İstanbul'da gözaltına alındı. Soruşturmanın yürütüldüğü Sakarya'ya götürülen Çolak'ın ifadesinde, güvenlik görevlisi olduğunu, daha sonra bilgisi dışında şirket müdürü yapıldığını söylediği belirtildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul’da ikametine yapılan operasyonda gözaltına alınarak Sakarya’ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çolak, adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde, Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki, Çiftlikbank Mavi Yumurta Damızlık Tesisinde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konulmuştu.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çiftlikbank’ın yönetim kurulu üyelerinden Cemal Çolak’ın (35) İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan ikametine operasyon düzenlenerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan yönetim kurulu üyesi Çolak, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Burada ki ifadesinde, kendisinin güvenlik görevlisi olduğunu ve daha sonrasında ise bilgisi dışında şirket müdürü yapıldığını söyledi. Çiftlik Bank ile yaşanan sıkıntılar sonrasında durumdan şüphelenerek sözde müdürlükten istifa ettiğini de ifade eden Çolak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER

Cemal Çolakçiftlikbankgözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24