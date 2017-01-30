Gözaltına alınan BirGün Yayın Danışmanı Barış İnce serbest bırakıldı

BirGün Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Barış İnce, ifade çağrısı üzerine gittiği karakolda başka bir davadan hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öğrendi. İnce, polis merkezinde gözaltına alınarak önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan İnce, "Gözaltından çıktım. Adliyeye getirildim, bırakacaklar. Herkese sevgiler. Ha bu arada hayır" diye yazdı.

BirGün'ün haberine göre, Çağlayan Adliyesi’nin nezaretinde tutulan İnce’ye kelepçe de takıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Birgün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Barış İnce'nin gözaltına alınmasını eleştirdi. Yarkadaş, "Kelepçe gerçeğin üstünü örtemez" dedi.

Barış İnce'nin kelepçe takılmış iki fotoğrafını da paylaşan Yarkadaş şu görüşleri dile getirdi:

"Birgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni @barisince82 ifade vermeye gittiği karakolda "Başka bir soruşturmadan dolayı soruşturmanız var" denilerek gözaltına alındı. Bu yetmezmiş gibi @barisince82 'ye hiçbir hukuki zorunluluk olmadığı halde bir de kelepçe takıldı.

@barisince82 'ye yönelik bu muamele keyfidir ve kabul edilemezdir. İfade vermeye kendi isteğiyle giden gazeteciye polisin kelepçe takması nezarethaneye atması ve eşyalarına el konulması, ilgili yasalara da aykırıdır. @barisince82 'ye yönelik bu muamele, gazetecinin muhalif kimliğinden dolayıdır.

Referandum öncesi, muhalif gazetecilere yönelik artış gösteren bu sistematik tavır karşısında konuyu TBMM'ye taşıyacak ve keyfi uygulamada bulunan sorumlular ile onlara bu talimatları verenlerin cezalandırılmasını talep edeceğiz. Bir gazetecinin uğradığı keyfi muamele, sadece o gazeteciye değil, halkın haber alma hakkına da açık bir saldırıdır. Saldırılar gerçeğin üstünü örtemez! Taktığınız kelepçe, gülümsememizi ve dayanışmamızı engelleyemez.​"