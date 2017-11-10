Gözaltına alınan avukat Selçuk Kozağaçlı: Savcılığa çıkartılmazsam su ve şekeri keseceğim

KHK ile kapatılan ÇHD’nin Genel Başkanı ve “İşimi geri istiyorum” talebiyle açlık grevi başlatan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın avukatı Selçuk Kozağaçlı gözaltına alınmasının ardından avukatlarıyla görüştü. Kozağaçlı,"4 gün içerisinde savcılığa çıkartılmazsam su ve şekeri keseceğim" dedi.

Gazete Duvar'dan Hacı Pişkin'in haberine göre,kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı dün gözaltına alınarak İstanbul’daki Vatan Emniyeti’ne götürüldü.



Açlık grevlerinin 245’nci gününü geride bırakan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın avukatı ve kendisi de açlık grevinde olan Kozağaçlı, meslektaşları aracılığıyla, “4 gün içerisinde savcılığa çıkartılmazsam su ve şekeri de keseceğim” dedi.



“Baro başkanlarının görüşme talebi reddedildi”



ÇHD İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil, konuyla ilgili olarak bugün iki kez savcılıkla görüşmek istediklerini fakat savcılığın görüşme taleplerini kabul etmediğini söyledi. Yeşil şu bilgileri verdi:

“Selçuk Kozağaçlı gözaltına alındığında açlık grevindeydi. ‘Şayet 4 gün içerisinde savcılığa çıkartılmazsam su ve şekeri keseceğim’ dedi. Kendisi şu an hale emniyette tutuluyor. İki kez savcılıkla görüşmek istedik fakat savcılık görüşmeleri kabul etmedi. Bursa ve Antalya ve başka baro başkanları da savcılıkla görüşmek istedi. Fakat baro başkanlarının bu talebi de kabul edilmedi. Başsavcı vekiliyle de görüşmek istedik o da baro başkanlarının görüşme taleplerini reddetti.”