Gözaltına alınan Avam Kamarası'nın İskoç üyesi serbest bırakıldı

İngiltere'de Avam Kamarası'nın İskoç üyesi Natalie McGarry, Sur'da bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İskoç parlamenterin cep telefonuyla çekim yaptığı gerekçesiyle ilçenin sokağa çıkma yasağı uygulanmayan kesiminde gözaltına alındığı belirtildi.

McGarry'nin İngiltere'nin en büyük sendikalarından UNİTE ile perakende ve hizmet sektöründe örgütlü GMB sendikasından bir heyetle bölgede incelemeler yaptığı bildirildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, heyetin gözlemlerde yapmak üzere Sur'un yasaklı olmayan mahallelerine gittikleri sırada İskoç parlamenterin gözaltına alındığını söyledi.

Pir, McGarry'nin Çarşı Karakolu'nda gözaltında tutulduğunu, kendilerinin de emniyet müdürüyle temasa geçip bunun bir 'skandal' olduğunu söylediklerini aktardı. McGarry, İngiltere'nin Ankara'daki diplomatik misyonunun devreye girmesinin ardından serbest bırakıldı.