Gözaltına alınan AKP'li belediye başkanı serbest bırakıldı

Tokat'ta 'paralel yapı' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erbaa Belediye Başkanı AKP'li Hüseyin Yıldırım ile diğer 6 kişi serbest bırakıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖPDY terör örgütü mensubu bir grup askerin darbe girişimi sonrası Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah polis tarafından Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Başkan Yardımcısı Bülent Uzun ile birlikte belediye çalışanlarından Muhammet Sinan Küçük, Kürşat Bolulu, Bülent Aydın ve Ahmet Çetinkakaya gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere Tokat'a getirildi. Akşam saatlerinde ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Başkan Hüseyin Yıldırım ile Bülent Uzun, Sinan Küçük ve Ahmet Çetinkaya serbest bırakılırken, Kürşat Bolulu ve Bülent Aydın ise adliyeye sevk edildi. Bolulu ve Aydın ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"155'e yapılan ihbar sonrası gözaltına alındık"

Sağlık kontrolü için Tokat Devlet Hastanesi'ne getirilen Başkan Yıldırım ve arkadaşları, çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Yıldırım, serbest bırakıldıklarını söyleyerek, "Biz milletimizin, başkomutanımızın Cumhurbaşkanımızın her zaman hizmetindeyiz. Bizi bu yoldan ayıracak tek güç yine önce Allah sonra millettir. Beni en iyi tanıyan buradaki basın camiasıdır." dedi.

Bir kişinin 155'e yaptığı bir şikayet sonrası gözaltına alındıklarını söyleyen Başkan Yıldırım, şöyle konuştu: "İsmi belli. Bununla ilgili bizim geçmişte bir suç duyurumuz vardı. Şu anda mahkemelik olduğumuz bir kişi. 155'e yatığı bir ihbar neticesinde dikkate alınarak gözaltı işlemi yapıldı bize. Ama gerçeklerin üstü kapatılmıyor. Biz buradan gerekli dersleri çıkardık. Devletimizin çıkarması lazım. 155'e kendini bilmez birisinin yaptığı ihbarla bir belediye başkanı apar topar gözaltına alınmaması gerekiyor. Ama maalesef bu süreci yaşadık."

"Üç-beş şerefsizin yüzünden"

Başkan yardımcısı Bülent Uzun ise, "Üç beş tane şerefsizin yüzünden benim gibi milli görüş çizgisinden hiç bir zaman uzaklaşmamış, hep o davanın elamanı olmuş bir adam bugün hayatında ilk defa nezarethanede kaldı. Onları Allah'a havale ediyorum." şeklinde konuştu. Başkan Yıldırım ve arkadaşları daha sonra Erbaa'ya hareket etti.