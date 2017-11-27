Gözaltına alınan akademisyen ve yazar Fikret Başkaya serbest bırakıldı. Başkaya'nın sabah saatlerinde Ankara Batıkent'teki evine gelen polisler, yazarın 1991 yılında kaleme aldığı 'Paradigmanın İflası' adlı kitabıyla, bilgisayar ve telefonlarına el koydu. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla soruşturma başlatılan Başkaya, Emniyet'teki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara'da HDP il yöneticisinin de aralarında olduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı var.

Duvar'da yer alan habere göre, Ankara’da sabah saatlerinde çok sayıda eve polis baskınları düzenlendi. Aralarında Fikret Başkaya ve HDP il yöneticisinin de olduğu bazı isimler gözaltına alındı.

Polis, Fikret Başkaya’nın Batıkent’teki evinde de arama yaptı. Başkaya’nın 1991 yılında yazdığı ‘Paradigmanın İflası’ ve iki kitabıyla birlikte laptopuna, masa üstü bilgisayarına ve cep telefonuna polis tarafından el konuldu.

Yarkadaş: Gizlilik kararı var

Başkaya’nın gözaltına alınmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, dava dosyasında gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle bilgi verilmediğini bildirdi. Yarkadaş ayrıca Başkaya’nın gözaltına alınmasına sebep olan dosya kapsamında 20 kişi hakkında daha gözaltı kararı olduğunun söylendiğini duyurdu.

Fikret Başkaya’nın evinin basılarak gözaltına alınmasına da tepki gösteren Yarkadaş, şunları söyledi:

“Dr. Başkaya’yı davet etseydiniz savcılığa gelirdi. Kendisiyle iki gün önce konuşmuştum. Eve polisin geldiğini söylemişti. Sonra şu oldu: Bir polis Başkaya’nın evine geliyor. Başkaya misafirlikte olduğu İçin komşuya not bırakıyor. Başkaya bunun üzerine avukatını arıyor. Avukat, savcılığa gidip bilgi almaya çalışıyor. Bilgi verilmediği için Başkaya üç gündür evinde bekliyordu. Bu sabah ise gözaltına alındı. Fikret Başkaya, ülkemizin onurlu bir aydınıdır. Tüm hayatı çileyle geçmiş, yazdıkları yüzünden hapis yatmış bir bilim insanıdır. İki yıl önce by pass olan ve çok sayıda ilaç kullanan Başkaya’nın sağlık durumu göz önüne alınmalıdır.”

‘Asıl terör, devlet terörüdür’ başlıklı yazısı nedeniyle hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenilen Başkaya, Emniyet’teki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek serbest bırakıldı.

Fikret Başkaya kimdir?

1940 Denizli doğumlu Fikret Başkaya, lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi’nde aldı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat ve maliye bölümlerini bitirdi. Paris ve Poitiers üniversitelerinde doktora öğrenimini tamamladı. Yurt dışında bulunduğu süre boyunca; azgelişmişlik, emperyalizm ve kapitalizmden sosyalizme geçiş sorunları üzerine birçok araştırma yaptı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi iktisat bölümü öğretim üyesi iken Paradigmanın İflası adlı kitabından ötürü Terörle Mücadele Yasası’na muhalefetten 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Haymana Kapalı Cezaevi’nde yattı. 2004’te, 1994 yılında Gündem gazetesinde yayımlanan ve hiçbir adli işleme konu olmayan makalelerine “Akıntıya Karşı Yazılar” adlı kitabında yer veren Doç. Dr. Fikret Başkaya’nın, “devletin manevi şahsiyetine hakaret ettiği” gerekçesiyle 3 yıl hapsi istendi. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Başkaya’nın ‘eleştiri sınırları içinde kaldığı’na hükmedilerek hakkında beraat kararı verildi (2005). 2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başkaya’nın ‘Paradigmanın İflası’ adlı kitabına sesli kitap projesinde yer verdi.

Başkaya, 2007’den bu yana kurucusu olduğu Özgür Üniversite’de ders veriyor.