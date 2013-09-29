Gözaltına alınan 83 taraftardan 13'ü serbest bırakıldı

İstanbul merkezli 4 ilde taraftar gruplarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınanlardan 13'ünün serbest bırakıldığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan 83 şüpheliden, 13'ünün işlemleri tamamlandı. Bu kişiler, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Serbest kalanlar arasında Galatasaray taraftar grubu UltraAslan’dan Muzaffer Ş'nin de yer aldığı öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 70 kişinin işlemlerinin devam ettiğini, operasyon kapsamında bazı kişilerin de arandığını bildirdi.