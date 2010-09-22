-GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - Beyoğlu'ndaki bir sanat galerisinde düzenlenen resim sergisinin kokteylinde davetlilerle mahalle sakinleri arasında çıkan arbedeye ilişkin gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Tophane Firuzağa Mahallesi Boğazkesen Caddesi Kadiriler Yokuşu'ndaki NON Stop Sanat Galerisi'nde ''Jakup Ferri Çekirdek Istead Of Leblebi'' adlı resim sergisinin açılışı dolayısıyla düzenlenen kokteylde çıkan arbedenin ardından gözaltına alınan 7 kişinin Taksim Polis Merkezindeki işlemleri tamamlandı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen bu kişiler, daha sonra Beyoğlu Adliyesine sevk edildi.