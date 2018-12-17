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Gözaltına alınan 3 TCDD personeli adliyeye sevk edildi

Tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetmişti

17 Aralık 2018 11:37

Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 TCDD personeli adliyeye sevk edildi.

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında kusuru bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yüksek hızlı tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, emniyetteki işlemlerin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltında tutulanlar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin 13 Aralık'ta kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti. 

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