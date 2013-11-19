Gözaltına alınan 3 Galatasaray taraftarından 1'i serbest bırakıldı

Danimarka'da gözaltına alınan Galatasaray taraftarlarından müjdeli haberler gelmeye başladı... Galatasaray Spor Kulübü İcra Kurulu Başkanı Lutfi Arıboğan'ın da katıldığı mahkemede, taraftarlardan Mehmet Karahan serbest bırakıldı. Diğer iki taraftar için de mahkeme kararı bekleniyor.

Sarı kırmızılı kulüp, Kopenhag ile 2 Kasım’da oynadığı şampiyonlar ligi maçında Danimarka polisi tarafından göz altına alınan ve 17 gündür hapiste bulunan 3 taraftarı için kayıtsız kalmadı. Galatasaray İcra Kurulu Başkanı Lutfi Arıboğan dün gece Kopenhag’a uçtu. Parken Stadı’nda oynanan maçta statta bulunan özel güvenliklere saldırmakla itham edilen 3 taraftarın duruşmasına Arıboğan da katıldı...

1'i serbest 2'si için haber bekleniyor

Duruşma hakkında Galatasaray resmi sitesinden şu açıklama yapıldı: "5 Kasım 2013 tarihinde oynanan Kopenhag-Galatasaray Şampiyonlar Ligi karşılaşması sonrasında gözaltına alınan 3 Galatasaraylı taraftarının mahkeme çıkarılması dolayısıyla, Galatasaray Spor Kulübü İcra Kurulu Başkanı Lutfi Arıboğan, dün akşam Danimarka'ya gitmiştir. Sayın Lutfi Arıboğan'dan aldığımız bilgiye göre, bugün yapılan ilk duruşmada, Mehmet Karahan isimli taraftarımız serbest bırakılmıştır. Cihan Balı ve Ali Büyükdoğan'ın duruşmalarına ise devam edilmektedir."

Arıboğan: Suçsuz olduğuna inanıyorduk

Duruşmayı izleyen Galatasaray Kulübü Yöneticisi Lutfi Arıboğan, "Galatasaray büyük bir ailedir. Birbirimize bağlılığımızı ve desteğimizi göstermek için buradayım. Taraftarımızın suçsuz olduğuna inanıyorum. Karar bizi sevindirdi" dedi. Mehmet Karahan'ın ailesi ise, "Mehmet'in suçsuz olduğuna inanıyorduk" dediler.

Kalabalık bir Galatasaray taraftarı da karar sonrası Mehmet'i kucaklayarak ve alkışlayarak karşıladı.